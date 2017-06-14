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14 июня 2017, 9:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты Билялетдинов и Ткачук покинули «Рубин»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов и Денис Ткачук покинули клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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У футболистов истек срок контрактов с клубом. Также в связи с завершением срока соглашения казанский клуб покинули Инал Гетигежев, Владимир Соболев, Алишер Джалилов и Владислав Кулик.

Ткачук перешел в «Рубин» в январе 2016 года из санкт- петербургского «Зенита». В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча и забил два гола. Билялетдинов перешел в «Рубин» летом 2015 года на правах свободного агента после расторжения контракта с московским «Спартаком». В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник ни разу не появился на поле.

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