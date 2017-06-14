Футболисты Билялетдинов и Ткачук покинули «Рубин»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У футболистов истек срок контрактов с клубом. Также в связи с завершением срока соглашения казанский клуб покинули Инал Гетигежев, Владимир Соболев, Алишер Джалилов и Владислав Кулик.

Ткачук перешел в «Рубин» в январе 2016 года из санкт- петербургского «Зенита». В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча и забил два гола. Билялетдинов перешел в «Рубин» летом 2015 года на правах свободного агента после расторжения контракта с московским «Спартаком». В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник ни разу не появился на поле.