Футболисты Билялетдинов и Ткачук покинули «Рубин»
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов и Денис Ткачук покинули клуб. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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У футболистов истек срок контрактов с клубом. Также в связи с завершением срока соглашения казанский клуб покинули Инал Гетигежев, Владимир Соболев, Алишер Джалилов и Владислав Кулик.
Ткачук перешел в «Рубин» в январе 2016 года из санкт- петербургского «Зенита». В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча и забил два гола. Билялетдинов перешел в «Рубин» летом 2015 года на правах свободного агента после расторжения контракта с московским «Спартаком». В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник ни разу не появился на поле.
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