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14 июня 2017, 10:08 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Лучший бомбардир ФК «СКА-Хабаровск» сезона-2016/17 Корян продлил контракт с клубом

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Лучший бомбардир футбольного клуба «СКА-Хабаровск» по итогам минувшего сезона Руслан Корян подписал новый контракт и поможет хабаровской команде в дебютном сезоне в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сообщается в клубном микроблоге «СКА-Хабаровска» в Twitter.

Корян пополнил состав «СКА-Хабаровска» летом 2016 года и с 12 голами стал лучшим бомбардиром команды, которая по итогам завершившегося сезона впервые в истории пробилась в РФПЛ.

«Мы (“СКА-Хабаровск”) стараемся демонстрировать зрелищный футбол. Любой тренер, работавший с командой в прошлом сезоне (их было трое — Александр Григорян, Андрей Гордеев, Алексей Поддубский), шел от зрелища, которое должен давать футбол болельщикам. Мы не слышали указаний любой ценой добиться результата. Все призывали получать удовольствие от футбола, играть, а не работать на поле. Я убежден, что именно такой подход в итоге принес нам результат — повышение в классе, дебют в премьер-лиге. Еще бы отметил огромную самоотдачу игроков», — цитирует Коряна официальный сайт команды.

В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» примет санкт-петербургский «Зенит».

СКА-Хабаровск
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