Лучший бомбардир ФК «СКА-Хабаровск» сезона-2016/17 Корян продлил контракт с клубом

Корян пополнил состав «СКА-Хабаровска» летом 2016 года и с 12 голами стал лучшим бомбардиром команды, которая по итогам завершившегося сезона впервые в истории пробилась в РФПЛ.

«Мы (“СКА-Хабаровск”) стараемся демонстрировать зрелищный футбол. Любой тренер, работавший с командой в прошлом сезоне (их было трое — Александр Григорян, Андрей Гордеев, Алексей Поддубский), шел от зрелища, которое должен давать футбол болельщикам. Мы не слышали указаний любой ценой добиться результата. Все призывали получать удовольствие от футбола, играть, а не работать на поле. Я убежден, что именно такой подход в итоге принес нам результат — повышение в классе, дебют в премьер-лиге. Еще бы отметил огромную самоотдачу игроков», — цитирует Коряна официальный сайт команды.

В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» примет санкт-петербургский «Зенит».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лучший бомбардир армейцев Руслан Корян подписал новый контракт с клубом и поможет команде в новом сезоне ?? <a href="https://t.co/ad7D0PdGXP">pic.twitter.com/ad7D0PdGXP</a></p>— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) <a href="https://twitter.com/fcska/status/874738720997597186">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>