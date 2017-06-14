Лучший бомбардир ФК «СКА-Хабаровск» сезона-2016/17 Корян продлил контракт с клубом
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Лучший бомбардир футбольного клуба «СКА-Хабаровск» по итогам минувшего сезона Руслан Корян подписал новый контракт и поможет хабаровской команде в дебютном сезоне в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сообщается в клубном микроблоге «СКА-Хабаровска» в Twitter.
Корян пополнил состав «СКА-Хабаровска» летом 2016 года и с 12 голами стал лучшим бомбардиром команды, которая по итогам завершившегося сезона впервые в истории пробилась в РФПЛ.
«Мы (“СКА-Хабаровск”) стараемся демонстрировать зрелищный футбол. Любой тренер, работавший с командой в прошлом сезоне (их было трое — Александр Григорян, Андрей Гордеев, Алексей Поддубский), шел от зрелища, которое должен давать футбол болельщикам. Мы не слышали указаний любой ценой добиться результата. Все призывали получать удовольствие от футбола, играть, а не работать на поле. Я убежден, что именно такой подход в итоге принес нам результат — повышение в классе, дебют в
В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» примет
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