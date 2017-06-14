«СКА – Хабаровск» получил свидетельство о приеме в РФПЛ

8 июня произошло историческое для всего хабаровского футбола событие. На общем собрании Российской футбольной Премьер-Лиги ФК «СКА-Хабаровск» был официально принят в ряды РФПЛ, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой на «РИА «АмурПРЕСС».



Свидетельство за № 52, подтверждающее данный факт, в торжественной обстановке из рук президента РФПЛ Сергея Прядкина получил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.



— Это важный повод для того, чтобы еще раз отметить заслуги всего клуба в достижении важнейший цели — выход в Премьер-лигу, — отметил в интервью РИА «АмурПРЕСС» председатель попечительского совета клуба, первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев — Это руководство клуба, тренерский штаб, футболисты, болельщики. Особую благодарность хочется высказать спонсорам, бе участия которых этот успех был бы невозможным. Прежде всего я хочу поблагодарить мэра Хабаровска Александра Николаевича Соколова, надежное плечо которого ощущается буквально во всем. Добровольное бремя финансовых обязательств взяла на себя компании «Транснефть — Дальний Восток». Благодаря ей практически завершено сооружние системы пропуска зрителей на стадион, делается современное освещение поля, выполняются другие предписания регламента РФПЛ.



По словам А. Мкртычева, сделано немало, однако впереди еще много работы, которую предстоит выполнить таким же сплоченным и организованным коллективом, в котором важна роль каждого звена. Во главе угла, считает председатель попечитеьского совета, должна стоять качественная игра, а ее подпирать все клубная инфраструктура.



16 июля «СКА-Хабаровск» стартует в РФПЛ игрой с бронзовым призером предыдущего первенства Премьер-лиги, одним из грандов отечественного и европейского футбола — питерским «Зенитом».