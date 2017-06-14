«СКА — Хабаровск» получил свидетельство о приеме в РФПЛ
Свидетельство получил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
8 июня произошло историческое для всего хабаровского футбола событие. На общем собрании Российской футбольной
Свидетельство за № 52, подтверждающее данный факт, в торжественной обстановке из рук президента РФПЛ Сергея Прядкина получил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
— Это важный повод для того, чтобы еще раз отметить заслуги всего клуба в достижении важнейший цели — выход в
По словам А. Мкртычева, сделано немало, однако впереди еще много работы, которую предстоит выполнить таким же сплоченным и организованным коллективом, в котором важна роль каждого звена. Во главе угла, считает председатель попечитеьского совета, должна стоять качественная игра, а ее подпирать все клубная инфраструктура.
16 июля «СКА-Хабаровск» стартует в РФПЛ игрой с бронзовым призером предыдущего первенства
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter