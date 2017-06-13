Сергей Фурсенко: С удовольствием вернул бы Аршавина

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— Могу вам сказать, что я пришел в «Зенит» и мне очень хорошо, — сказал Фурсенко. — Когда в первый раз возглавил клуб, не мог очень многое понять. Сейчас уже изучил систему и снизу, и сверху, потому что был членом исполкома УЕФА. Надеюсь и верю, что теперь у меня не допущу ошибок, которые совершал в прошлые годы. Тем не менее, всегда работаю с теми, кто трудится конструктивно. Если есть какие-то промахи, станем их поправлять.

— Будете ли вы обращаться к федеральному спортивному телеканалу с просьбой, чтобы на матчи «Зенита» ставили только самых высокорейтинговых комментаторов?

— Это самодостаточный канал. Я встречался с его руководителями и мы наметили некие направления работы. К сожалению, не все и не всегда понимают экономические и организационные тонкости в футболе. Как мне кажется, если будем популяризировать высокий стиль в области финансового менеджемента, будет проще и журналистам, и болельщикам разбираться в этих тонкостях.

— Какова судьба Александра Кержакова?

— Считаю, что Саше надо учиться, потому что он легенда нашего клуба. У нас с ним прекрасные отношения. Думаю, Кержаков будет совмещать работу в клубе с учебой.

— Данни ушел, но двое его детей — воспитанники «Зенита». Останутся ли они в Петербурге?

— Посмотрим, я же не занимаюсь селекционной работой. Сейчас максимально стараюсь организовать деятельность во всех звеньях, которые мне абсолютно понятны: медицинскую службу, массажистов, все-все-все. К нам пришел Оресте Чинквини, который очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов. То есть у нас много уточняющего, а в чем-то и изменяющего. Поэтому будем сейчас очень активно трансформироваться. И я вас уверяю — останетесь довольны.

— Что будет с Академией после ухода из жизни Владимира Казаченка?

— Это невосполнимая утрата. Я был очень хорошо знаком с ним. И мне страшно жалко, что человек в расцвете сил ушел от нас. Академия же будет трансформироваться.

— Кто вам первым порекомендовал Роберто Манчини?

— Я, как помниться, пытался пригласить Манчини еще до Адвоката в сборную. Там был эпизод, когда с итальянцем взаимодействовали. И уже почти договорились. Но так получилось, что пришел все-таки Дик, о чем не жалею. А с Манчини до сих пор не получалось — и все тут, два раза пытался… Сейчас удалось — и слава Богу.

— Кто еще кроме Терентьева из питерских воспитанников вернется в «Зенит»?

— Скоро узнаете.

— Аршавин?

— Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, это, конечно, великий мастер. И публика его обожает, и я.

— Почему Радимова не будет в «Зените-2»?

— Это надо спросить у Сарсании. Хотя решение общее. Начинаем активно трансформировать всю селекционную службу. С моей точки зрения то, что в «Зенит-2» пришли возрастные игроки — это ошибка.

— «Зенит» связывался со Смоловым?

— Мы много с кем связывались. Результаты скоро узнаете.

— Вы поедете на сборы вместе с командой?

— Да.