Роберто Манчини: Последую за Каррерой и добьюсь большего

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— Я рад возглавить «Зенит» и прибыть в такой прекрасный город, — начал Манчини. — Мы будем играть в отличный футбол, непохожий на тот, что демонстрируют другие команды. Цель — выиграть чемпионат и наладить взаимоотношения с игроками.

— Почему вы решили возглавить «Зенит»?

— Единственный аргумент, после которого я согласился возглавить клуб, назвал Сергей Фурсенко. Он сказал: «Мы повысим уровень клуба, вознесем его на новые высоты и добьемся выдающихся результатов».

— Как относитесь к лимиту на легионеров?

— Уже сталкивался с лимитом на легионеров в Турции — там играла половина турецких футболистов, половина иностранных. База футболистов, которая есть в «Зените», вполне достаточна. Для меня это не проблема.

— Вы знакомы с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой?

— Да, Каррера добился больших успехов в России. Но я хочу последовать за ним и достичь больших успехов.

— Разговаривали со своим соотечественником Доменико Кришито?

— Да, он говорил, что ему здесь хорошо.

— Он не сообщал, что хочет уйти?

— Нет.

— Появится ли в «Зените» Златан Ибрагимович?

— (Смеется) Думаю, что ему было довольно хорошо в «Манчестер Юнайтед». Он сейчас восстанавливается от травмы. Это маловероятно.

— Какова ваша главная цель в «Зените»?

— Наша цель — выиграть чемпионат. Добиться ее сможем, наладив взаимодействие технического персонала с оставшимися в команде футболистами и новичками, которые придут в «Зенит».

— Каковы трансферные цели клуба?

— Мы должны подписать футболистов, которые соответствуют уровню «Зенита» по своим характеристикам и игровым качествам.

— Как строится ваше взаимодействие с Константином Сарсания? Он говорит, что все последние трансферы согласованы с вами.

— Константин — спортивный директор. Мы будем часто видеться и обсуждать с ним все актуальные вопросы.

— Почему тренерский штаб отказался от услуг Данни?

— Я лично не отказывался от его услуг. У него закончился контракт, и он ушел. Это один из самых известных игроков «Зенита». Он хороший футболист, нравился мне.

— Правда ли, что вас приглашали в сборную России? Если да — почему отказались?

— Были переговоры по сборной, но, к сожалению, они ни к чему не привели. Мне было бы интересно поработать в российской национальной команде.

— Какая команда является для вас идеалом?

— У меня нет ответа на этот вопрос.

— Какой тренер оказал наибольшее влияние на вас?

— Многие тренеры оказали влияние на меня. Выделю Вуядина Бошкова и Свена-Ерана Эрикссона.

— Как тренер вы диктатор или демократ?

— Это зависит от конкретной ситуации.

— Как быстро адаптируетесь в Петербурге? Планируете перевозить в Петербург семью?

— Я жил в Манчестере и Стамбуле. Никаких проблем возникнуть не должно. А насчет семьи посмотрим.

— Первым новичком «Зенита» стал Кристиан Нобоа. Что скажете о нем?

— Это очень техничный игрок, у которого закончился контракт с «Ростовом». Мы подписали эквадорца потому, что он хорошо знает российский футбол, имеет больший опыт. Это главная причина, по которой мы его пригласили в «Зенит».

— Кто войдет в ваш тренерский штаб?

— Важно, что с нами будут работать Тимощук и Симутенков. Они очень важны для тренерского взаимодействия.

— В «Манчестер Сити» и «Интере» вы носили шарф клубных цветов. Будете делать также в «Зените»?

— Здесь очень холодно. Поэтому я на сто процентов буду носить шарф.