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13 июня 2017, 22:41 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роман Зобнин: Первый день после операции, уже стараемся ходить

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в stories на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой пытается ходить в первый день после операции.

Полузащитник Спартака и сборной России Роман <span class=error>Зобнин</span> в stories на своей странице в Инстаграме опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графию</span> на которой пытается ходить в первый день после операции. Увеличить
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Хавбеку потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы колена, полученной в контрольном матче с Венгрией (3:0).

Сообщалось, что пластика передней крестообразной связки прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.

«Первый день после операции, уже стараемся ходить», — написал Зобнин.

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