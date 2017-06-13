Роман Зобнин: Первый день после операции, уже стараемся ходить
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в stories на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой пытается ходить в первый день после операции.
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Видимо, что-то случилось...
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Хавбеку потребовалось хирургическое вмешательство
Сообщалось, что пластика передней крестообразной связки прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.
«Первый день после операции, уже стараемся ходить», — написал Зобнин.
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