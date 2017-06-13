Презентация Манчини в «Зените». Главное
Питерский «Зенит» очень широко представил публике своего нового главного тренера. «СЭ» собрал главные заявления и факты — о том, что вы, возможно пропустили.
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1. Алексей Миллер заявил, что «Зенит» самый популярный клуб страны.
В начале презентации глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер сделал громкое заявление — возможно, самое громкое в этот вечер.
— «Зенит — самый популярный и самый любимый клуб в России, — сказал Миллер. — У него самая мощная армия болельщиков: 15 миллионов человек от Калининграда до Камчатки говорят: «Мы болеем за команду за единую одну, мы болеем за Россию, мы болеем за страну.
2. Роберто Манчини: наша задача — вернуться в Лигу чемпионов.
Роберто Манчини в самом начале выступления сказал главное о задаче на сезон.
— Главная задача, которая стоит перед нами — вернуться в Лигу чемпионов, — заявил итальянец.
Напомним, вернуться в Лигу чемпионов можно, попав в тройку в будущем чемпионате России. Впрочем, вскоре, отвечая еще на один вопрос, Роберто расставил акценты:
— Наша цель — выиграть чемпионат.
3. Сергей Фурсенко: победа будет за нами!
Генеральный директор клуба был эмоционален в своей речи, представляя Манчини болельщикам (до официальной
— Да здравствуют наши болельщики! Всем известно, что Роберто Манчини проповедует зрелищную, яркую, свежую атакующую игру, — заявил Фурсенко. — Победа будет за нами. «Зенит» — чемпион!
4. Фурсенко ставит задачи.
Уже на
— Нужно вернуть чемпионство, возвратиться в Лигу чемпионов. Мы будем играть в Лиге Европы — стремимся показать максимальный результат.
Итак, в следующем сезоне «Зенит» должен:
— выиграть чемпионат;.
— постараться выиграть Лигу Европы.
5. Что будет с селекцией?
Сергей Фурсенко сказал то, что ранее уже говорил спортивный директор клуба Константин Сарсания.
— Комплектуем команду российскими футболистам в первую очередь и во вторую — сильными легионерами, — заметил Фурсенко.
Чуть позже своего босса дополнил и Манчини.
— Мы должны подписать футболистов, которые соответствуют уровню «Зенита» по своим характеристикам и игре, — заявил итальянец.
6. Для Манчини лимит — не проблема.
Лимит на легионеров не является трудностью для нового тренера.
— Я уже сталкивался с лимитом на легионеров в Турции — там играла половина турок, половина иностранных игроков. Та база игроков, которая есть в «Зените», вполне достаточна. Для меня это не проблема, — заявил Манчини.
Напомним, и в следующем сезоне на поле могут одновременно находиться максимум шесть иностранцев.
7. Перемены в молодежном составе и в «Зените-2».
Сергей Фурсенко рассказал о тренерских переменах в командах структуры клуба.
— Мы вернули Александра Горшкова, он будет тренировать «молодежку», а Анатолий Давыдов — «Зенит-2», — заявил глава клуба.
Что же касается Владислава Радимова, который ранее возглавлял «Зенит-2», то его попытаются сохранить в структуре клуба. А сам Радимов оставил вопрос о том, что будет дальше, без комментариев.
8. У «Зенита» нет проблем с финансовым fair play.
«Зенит» не имеет трудностей с УЕФА в части финансового fair play. Об этом заявил Сергей Фурсенко:
— Мы вышли
Напомним, ранее клуб продал форварда Халка (56 миллионов евро), защитника Гарая (около 25 миллионов евро) и полузащитника Витселя (21 миллион евро). Таким образом, деньги на трансферы — около 100 миллионов евро — есть.
9. Фурсенко признал — он звал Манчини в сборную России.
Сергей Фурсенко признал, что ранее (по всей видимости, работая на посту президента РФС) он приглашал тренера.
— Я действительно два раза пытался пригласить Манчини в сборную. Но, знаете, бывает: не получается — и все. Думаю, что Господь Бог ждал, пока Роберто сможет попасть в «Зенит».
Не стал опровергать этого и сам Роберто:
— Были переговоры по сборной, но, к сожалению, они ни к чему не привели. Мне было бы интересно поработать в сборной России.
10. Ибра в «Зенит» не приедет.
Несколько дней назад «Зенит» подписался в инстаграме на Златана Ибрагимовича.
Впрочем, как оказалось, это ничего не значит. Ибра в Питер не приедет.
— Думаю, что ему довольно хорошо было в «Манчестер Юнайтед». Он сейчас восстанавливается от травмы. Это маловероятно, — сказал Манчини.
11. Кто убрал из команды Данни?
У португальца, который провел в Питере около 10 лет, закончился контракт, и ранее была информация — непродление контракта с Данни является решением Манчини.
Тот, впрочем, это опроверг.
— Я лично не отказывался от его услуг, — сказал Манчини. — У него закончился контракт и он ушел. Это один из самых известных игроков «Зенита». Он хороший футболист, нравился мне. Я от него не отказывался.
Точки над i расставил Фурсенко:
— Мы все любим Данни. Тем не менее, мы строим совершенно новую команду.
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