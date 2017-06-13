Презентация Манчини в «Зените». Главное

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1. Алексей Миллер заявил, что «Зенит» самый популярный клуб страны.

В начале презентации глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер сделал громкое заявление — возможно, самое громкое в этот вечер.

— «Зенит — самый популярный и самый любимый клуб в России, — сказал Миллер. — У него самая мощная армия болельщиков: 15 миллионов человек от Калининграда до Камчатки говорят: «Мы болеем за команду за единую одну, мы болеем за Россию, мы болеем за страну.

2. Роберто Манчини: наша задача — вернуться в Лигу чемпионов.

Роберто Манчини в самом начале выступления сказал главное о задаче на сезон.

— Главная задача, которая стоит перед нами — вернуться в Лигу чемпионов, — заявил итальянец.

Напомним, вернуться в Лигу чемпионов можно, попав в тройку в будущем чемпионате России. Впрочем, вскоре, отвечая еще на один вопрос, Роберто расставил акценты:

— Наша цель — выиграть чемпионат.

3. Сергей Фурсенко: победа будет за нами!

Генеральный директор клуба был эмоционален в своей речи, представляя Манчини болельщикам (до официальной пресс-конференции была и народная презентация).

— Да здравствуют наши болельщики! Всем известно, что Роберто Манчини проповедует зрелищную, яркую, свежую атакующую игру, — заявил Фурсенко. — Победа будет за нами. «Зенит» — чемпион!

4. Фурсенко ставит задачи.

Уже на пресс-конференции глава клуба заявил:

— Нужно вернуть чемпионство, возвратиться в Лигу чемпионов. Мы будем играть в Лиге Европы — стремимся показать максимальный результат.

Итак, в следующем сезоне «Зенит» должен:

— выиграть чемпионат;.

— постараться выиграть Лигу Европы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Главное событие вечера! Прямой эфир презентации Роберто <a href="https://twitter.com/robymancio">@robymancio</a> Манчини - нового главного тренера <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://t.co/laQw6RATI2">https://t.co/laQw6RATI2</a> <a href="https://t.co/gxOmmVqXmj">pic.twitter.com/gxOmmVqXmj</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/874678980443557888">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

5. Что будет с селекцией?

Сергей Фурсенко сказал то, что ранее уже говорил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

— Комплектуем команду российскими футболистам в первую очередь и во вторую — сильными легионерами, — заметил Фурсенко.

Чуть позже своего босса дополнил и Манчини.

— Мы должны подписать футболистов, которые соответствуют уровню «Зенита» по своим характеристикам и игре, — заявил итальянец.

6. Для Манчини лимит — не проблема.

Лимит на легионеров не является трудностью для нового тренера.

— Я уже сталкивался с лимитом на легионеров в Турции — там играла половина турок, половина иностранных игроков. Та база игроков, которая есть в «Зените», вполне достаточна. Для меня это не проблема, — заявил Манчини.

Напомним, и в следующем сезоне на поле могут одновременно находиться максимум шесть иностранцев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роберто Манчини уже на сцене!<br>LIVE: <a href="https://t.co/VvJuvANTA8">https://t.co/VvJuvANTA8</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BennvenutoMancini?src=hash">#BennvenutoMancini</a> <a href="https://t.co/kvEPSOHjkM">pic.twitter.com/kvEPSOHjkM</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/874676359741788161">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

7. Перемены в молодежном составе и в «Зените-2».

Сергей Фурсенко рассказал о тренерских переменах в командах структуры клуба.

— Мы вернули Александра Горшкова, он будет тренировать «молодежку», а Анатолий Давыдов — «Зенит-2», — заявил глава клуба.

Что же касается Владислава Радимова, который ранее возглавлял «Зенит-2», то его попытаются сохранить в структуре клуба. А сам Радимов оставил вопрос о том, что будет дальше, без комментариев.

8. У «Зенита» нет проблем с финансовым fair play.

«Зенит» не имеет трудностей с УЕФА в части финансового fair play. Об этом заявил Сергей Фурсенко:

— Мы вышли из-под санкций финансового fair play. Продали трех игроков, есть ресурсы, чтобы приобрести новых. Что касается любви Манчини к приобретению сильных игроков — да, мы будем стремиться, чтобы в нашей команде были собраны лучшие игроки российского чемпионата.

Напомним, ранее клуб продал форварда Халка (56 миллионов евро), защитника Гарая (около 25 миллионов евро) и полузащитника Витселя (21 миллион евро). Таким образом, деньги на трансферы — около 100 миллионов евро — есть.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мы чемпионы - посыл для Манчини <a href="https://t.co/nr2DzgUG4E">pic.twitter.com/nr2DzgUG4E</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/874674462981009410">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

9. Фурсенко признал — он звал Манчини в сборную России.

Сергей Фурсенко признал, что ранее (по всей видимости, работая на посту президента РФС) он приглашал тренера.

— Я действительно два раза пытался пригласить Манчини в сборную. Но, знаете, бывает: не получается — и все. Думаю, что Господь Бог ждал, пока Роберто сможет попасть в «Зенит».

Не стал опровергать этого и сам Роберто:

— Были переговоры по сборной, но, к сожалению, они ни к чему не привели. Мне было бы интересно поработать в сборной России.

10. Ибра в «Зенит» не приедет.

Несколько дней назад «Зенит» подписался в инстаграме на Златана Ибрагимовича.

Впрочем, как оказалось, это ничего не значит. Ибра в Питер не приедет.

— Думаю, что ему довольно хорошо было в «Манчестер Юнайтед». Он сейчас восстанавливается от травмы. Это маловероятно, — сказал Манчини.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роберто Манчини. Первая пресс-конференция. <a href="https://t.co/BrE7P6ntb8">pic.twitter.com/BrE7P6ntb8</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/874683283417772035">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

11. Кто убрал из команды Данни?

У португальца, который провел в Питере около 10 лет, закончился контракт, и ранее была информация — непродление контракта с Данни является решением Манчини.

Тот, впрочем, это опроверг.

— Я лично не отказывался от его услуг, — сказал Манчини. — У него закончился контракт и он ушел. Это один из самых известных игроков «Зенита». Он хороший футболист, нравился мне. Я от него не отказывался.

Точки над i расставил Фурсенко:

— Мы все любим Данни. Тем не менее, мы строим совершенно новую команду.