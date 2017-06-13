Президент ФК «Зенит» Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул в команду Аршавина

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«Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича (Аршавина — прим. ТАСС) вернул, чтобы он здесь поиграл, потому что он великий мастер и публика его обожает. И я его люблю», — сказал он.

Аршавин является воспитанником петербургской школы «Смена» и выступал за основную команду «Зенита» с 1999 по 2015 год с перерывом на игру в лондонском «Арсенале» (2009−2013). После ухода из «Зенита» нападающий выступал за «Кубань», а теперь 36-летний форвард защищает цвета казахстанского «Кайрата».