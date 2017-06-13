СМИ: Футболист «Спартака» Таски перейдет в «Трабзонспор» 17 июня
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба «Спартак» Сердар Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» на этой неделе. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
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Таски подпишет с турецким клубом трехлетний контракт с годовым окладом в €2 млн. Действующее соглашение Таски со «Спартаком» заканчивается в 2018 году.
В текущем сезоне защитник «Спартака», которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта», за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.
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