Манчини: переход Ибрагимовича в "Зенит" маловероятен

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Ранее о возможном приходе 35-летнего шведа в «Зенит» сообщили итальянские СМИ.

«Ему было очень хорошо в “Манчестер Юнайтед”. К тому же он сейчас восстанавливается после травмы. Думаю, это (его трансфер — прим. ТАСС) маловероятен», — заявил Манчини.