Манчини: Переход Ибрагимовича в «Зенит» маловероятен
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Трансфер нападающего Златана Ибрагимовича в футбольный клуб «Зенит» маловероятен. Об этом заявил журналистам на пресс- конференции новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
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Ранее о возможном приходе 35-летнего шведа в «Зенит» сообщили итальянские СМИ.
«Ему было очень хорошо в “Манчестер Юнайтед”. К тому же он сейчас восстанавливается после травмы. Думаю, это (его трансфер — прим. ТАСС) маловероятен», — заявил Манчини.
Ибрагимович в апреле в составе «Манчетсер Юнайтед» получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед»
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