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13 июня 2017, 22:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Манчини: Переход Ибрагимовича в «Зенит» маловероятен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Трансфер нападающего Златана Ибрагимовича в футбольный клуб «Зенит» маловероятен. Об этом заявил журналистам на пресс- конференции новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее итальянские СМИ сообщали что шведский форвард может перейти в петербургский клуб. Увеличить
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Ранее о возможном приходе 35-летнего шведа в «Зенит» сообщили итальянские СМИ.

«Ему было очень хорошо в “Манчестер Юнайтед”. К тому же он сейчас восстанавливается после травмы. Думаю, это (его трансфер — прим. ТАСС) маловероятен», — заявил Манчини.

Ибрагимович в апреле в составе «Манчетсер Юнайтед» получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» из-за травмы нападающего не будет продлевать с ним контракт, который истекает летом 2017 года.

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