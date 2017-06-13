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13 июня 2017, 21:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Манчини считает, что лимит на легионеров в РФПЛ не будет мешать его работе в «Зените»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) не будет мешать работе итальянского тренера Роберто Манчини в санкт- петербургском «Зените». Об этом Манчини заявил на пресс- конференции.

Итальянский специалист отметил что у него был опыт работы с лимитом на легионеров в турецком чемпионате. Увеличить
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В чемпионате РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

«У меня был опыт работы с лимитом на легионеров в турецком чемпионате, поэтому та база российских игроков, которая есть в “Зените”, вполне достаточна для меня. Это не проблема», — сказал Манчини.

Итальянец был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

«Зенит» в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.

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