Манчини считает, что лимит на легионеров в РФПЛ не будет мешать его работе в «Зените»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) не будет мешать работе итальянского тренера Роберто Манчини в санкт- петербургском «Зените». Об этом Манчини заявил на пресс- конференции.
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В чемпионате РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.
«У меня был опыт работы с лимитом на легионеров в турецком чемпионате, поэтому та база российских игроков, которая есть в “Зените”, вполне достаточна для меня. Это не проблема», — сказал Манчини.
Итальянец был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Его контракт с
Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.
«Зенит» в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.
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