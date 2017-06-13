Давыдов возглавил «Зенит-2», Горшков стал тренером молодежной команды «Зенита»

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Давыдов сменит Владислава Радимова на посту наставника «Зенит-2», Горшков возглавит молодежную команду клуба.

— В «Зените» сейчас всего два воспитанника питерского футбола — такого никогда не было, — отметил Фурсенко. — Константин Сарсания будет заниматься в том числе молодежью — он выстроит всю селекцию от самых маленьких футболистов до первой команды. Мы вернули Александра Горшкова, он будет тренировать «молодежку», а Анатолий Давыдов — «Зенит-2». Воспитанники «Зенита» должны быть костяком нашей команды и уезжать за рубеж. (Гоша ЧЕРНОВ).