К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Благодарю вас за радушный прием. Я знал, что болельщики “Зенита” активны, но не знал, что настолько. Спасибо господину (Алексею) Миллеру (главе “Газпрома”), потому что его поддержка нам необходима, и я уверен, что он будет ее оказывать и в дальнейшем. Спасибо господину (Сергею) Фурсенко (президенту “Зенита”) за его поддержку, надеюсь, что с его и моей помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача — вернуться в Лигу чемпионов, и мы сможем сделать это вместе», — отметил Манчини.

«Мы постараемся попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет победы в чемпионате. “Зенит” — чемпион!» — сказал итальянец.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

«Зенит» в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.