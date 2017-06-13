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13 июня 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Манчини заявил, что его главная задача в ФК «Зенит» — вернуть клуб в Лигу чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Основная задача итальянского тренера Роберто Манчини в санкт-петербургском «Зените» — сделать так, чтобы команда снова стала участником Лиги чемпионов по футболу. Об этом 52-летний специалист заявил на своей презентации в качестве нового главного тренера команды.

Итальянский специалист отметил что в следующем сезоне постарается выиграть с Зенитом чемпионат России. Увеличить
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«Благодарю вас за радушный прием. Я знал, что болельщики “Зенита” активны, но не знал, что настолько. Спасибо господину (Алексею) Миллеру (главе “Газпрома”), потому что его поддержка нам необходима, и я уверен, что он будет ее оказывать и в дальнейшем. Спасибо господину (Сергею) Фурсенко (президенту “Зенита”) за его поддержку, надеюсь, что с его и моей помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача — вернуться в Лигу чемпионов, и мы сможем сделать это вместе», — отметил Манчини.

«Мы постараемся попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет победы в чемпионате. “Зенит” — чемпион!» — сказал итальянец.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

«Зенит» в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.

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