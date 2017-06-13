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13 июня 2017, 21:15 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Сергей Фурсенко: Пригласили Манчини, потому что он проповедует мощную, яркую игру

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.

Генеральный директор Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> поделился мнением о назначении <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> главным тренером клуба. Увеличить
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— «Зенит» всегда играл для болельщиков. Да здравствуют наши болельщики! Мы пригласили Манчини, потому что он проповедует мощную, яркую игру. Победа будет за нами! — передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.

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