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13 июня 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» сыграет с «Габалой» и «Карабахом»

«Ахмат» проведёт два товарищеских матча на сборе, сообщает официальный сайт клуба из Грозного.

<span class=error>Ахмат</span> проведёт два товарищеских матча на сборе сообщает официальный сайт клуба из Грозного. Увеличить
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15 июня подопечные Олега Кононова встретятся с «Габалой» из Азербайджана. Матч пройдёт на поле коммуны Енбах. 20 июня грозненцы сыграют с чемпионом Азербайджана — «Карабахом».

Напомним, что подготовку к новому сезону «Ахмат» ведёт на сборе в Австрии. Первый сбор продлится до 20 июня.

Второй сбор «Ахмата» в Австрии пройдёт с 24 июня по 5 июля, на нём планируется проведение пяти контрольных матчей.

Терек
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