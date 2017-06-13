«Ахмат» сыграет с «Габалой» и «Карабахом»
«Ахмат» проведёт два товарищеских матча на сборе, сообщает официальный сайт клуба из Грозного.
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15 июня подопечные Олега Кононова встретятся с «Габалой» из Азербайджана. Матч пройдёт на поле коммуны Енбах. 20 июня грозненцы сыграют с чемпионом Азербайджана — «Карабахом».
Напомним, что подготовку к новому сезону «Ахмат» ведёт на сборе в Австрии. Первый сбор продлится до 20 июня.
Второй сбор «Ахмата» в Австрии пройдёт с 24 июня по 5 июля, на нём планируется проведение пяти контрольных матчей.
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