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13 июня 2017, 21:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Зенит» представил Манчини в качестве нового главного тренера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» представил итальянца Роберто Манчини в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация 52-летнего итальянского специалиста проходит во вторник в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Презентация 52-летнего специалиста проходит во вторник в Санкт-Петербурге.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» 1 июня. Контракт специалиста с клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Как ранее сообщили ТАСС источники, знакомые с условиями контракта итальянца, его зарплата составит 4,5 млн евро в год.

Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

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