Матюшенко: Чепчугов в «Тосно»? Это неверная информация
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов может перейти в клуб из Ленинградской области.
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«Сергей Чепчугов в “Тосно”? Впервые узнал об этом от вас. Это неверная информация», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола.
По окончании сезона у 31-летнего Чепчугова закончился контракт с ЦСКА и клуб объявил о его уходе.
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