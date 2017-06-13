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13 июня 2017, 21:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матюшенко: Чепчугов в «Тосно»? Это неверная информация

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов может перейти в клуб из Ленинградской области.

Генеральный директор <span class=error>Тосно</span> Вячеслав Матюшенко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том что голкипер ЦСКА Сергей <span class=error>Чепчугов</span> может перейти в клуб из Ленинградской области. Увеличить
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«Сергей Чепчугов в “Тосно”? Впервые узнал об этом от вас. Это неверная информация», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола.

По окончании сезона у 31-летнего Чепчугова закончился контракт с ЦСКА и клуб объявил о его уходе.

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