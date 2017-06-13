Матюшенко: Чепчугов в «Тосно»? Это неверная информация

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«Сергей Чепчугов в “Тосно”? Впервые узнал об этом от вас. Это неверная информация», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола.

По окончании сезона у 31-летнего Чепчугова закончился контракт с ЦСКА и клуб объявил о его уходе.