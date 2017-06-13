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13 июня 2017, 20:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Спартак» подписал контракт с защитником Тигиевым

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» подписал долгосрочный контракт с защитником Георгием Тигиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 22-летний игрок был арендован Спартаком у Анжи после окончания арендного соглашения он стал свободным агентом. Увеличить
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Точный срок соглашения не сообщается.

В прошлом сезоне 22-летний игрок был арендован «Спартаком» у «Анжи», после окончания арендного соглашения он стал свободным агентом. За московский клуб Тигиев провел четыре матча. Всего в прошедшем сезоне футболист сыграл в 20 матчах, в которых результативными действиями не отметился. В составе красно-белых Тигиев стал чемпионом России.

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