Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30062570/
13 июня 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини — о прилете в Санкт-Петербург: Благодарю за теплый прием

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который прибыл в Санкт-Петербург на свою презентацию, поблагодарил за теплую встречу представителей клуба.

Новый главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> который прибыл в <nobr>Санкт-Петербург</nobr> на свою презентацию поблагодарил за теплую встречу представителей клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня в 19.30. Встреча пройдет в «Ленинград Центре».

— Только что приземлился в Санкт-Петербурге, — написал Манчини на своей странице в Твиттере. — Благодарю за доброту и теплый прием.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Мальту лишили победы над Украиной

Валерий Карпин женился

Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"