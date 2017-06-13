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Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня в 19.30. Встреча пройдет в «Ленинград Центре».

— Только что приземлился в Санкт-Петербурге, — написал Манчини на своей странице в Твиттере. — Благодарю за доброту и теплый прием.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just landed in <a href="https://twitter.com/hashtag/StPetersburg?src=hash">#StPetersburg</a>! Thank you for your kindness and warm welcome <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/Zenit?src=hash">#Zenit</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/13june2017?src=hash">#13june2017</a><a href="https://t.co/xBMhUhGdT3">https://t.co/xBMhUhGdT3</a></p>— Roberto Mancini (@robymancio) <a href="https://twitter.com/robymancio/status/874654517001936898">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>