Роберто Манчини — о прилете в Санкт-Петербург: Благодарю за теплый прием
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который прибыл в
Санкт-Петербург на свою презентацию, поблагодарил за теплую встречу представителей клуба.
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Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня в 19.30. Встреча пройдет в «Ленинград Центре».
— Только что приземлился в
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