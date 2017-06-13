ФК «Крылья Советов» ведет переговоры о контрактах с Самодиным, Тарановым и Зотовым
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Самарские «Крылья Советов» ведут переговоры о новых контрактах с защитниками Иваном Тарановым и Георгием Зотовым, а также хотят заключить соглашение с нападающим Александром Самодиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Виталий Шашков.
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Во вторник самарский клуб опубликовал список игроков, которые в понедельник начали предсезонный сбор в Сербии, в нем не оказалось Таранова и Зотова. Об интересе самарцев к Самодину, который в прошлом сезоне работал в «Енисее» под руководством Андрея Тихонова, пришедшего в «Крылья», ранее сообщило издание «Спорт-Экспресс».
«С Тарановым мы в процессе переговоров. Почему не летит на сбор? Тренер с ним пообщался, а теперь обсуждаем детали мы, окончательного решения пока нет. С Зотовым тоже в стадии переговоров, не исключено, что он останется», — прояснил ситуацию Шашков.
«Самодин нам интересен, ведем переговоры», — подтвердил собеседник ТАСС.
Гендиректор самарцев также опроверг вероятность продолжения сотрудничества с белорусским полузащитником Александром Глебом, который вторую часть прошедшего сезона провел в «Крыльях» на правах аренды. «Глеба у нас точно не будет», — заявил Шашков.
Таранов, который выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА, выступает за самарцев с 2008 года и последние несколько сезонов является капитаном команды. Зотов заключил контракт с «Крыльями» в феврале текущего года. По итогам прошедшего сезона самарский клуб вылетел из
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