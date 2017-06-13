ФК «Крылья Советов» ведет переговоры о контрактах с Самодиным, Тарановым и Зотовым

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Во вторник самарский клуб опубликовал список игроков, которые в понедельник начали предсезонный сбор в Сербии, в нем не оказалось Таранова и Зотова. Об интересе самарцев к Самодину, который в прошлом сезоне работал в «Енисее» под руководством Андрея Тихонова, пришедшего в «Крылья», ранее сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«С Тарановым мы в процессе переговоров. Почему не летит на сбор? Тренер с ним пообщался, а теперь обсуждаем детали мы, окончательного решения пока нет. С Зотовым тоже в стадии переговоров, не исключено, что он останется», — прояснил ситуацию Шашков.

«Самодин нам интересен, ведем переговоры», — подтвердил собеседник ТАСС.

Гендиректор самарцев также опроверг вероятность продолжения сотрудничества с белорусским полузащитником Александром Глебом, который вторую часть прошедшего сезона провел в «Крыльях» на правах аренды. «Глеба у нас точно не будет», — заявил Шашков.