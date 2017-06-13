Агент: Руководство «Зенита» решило не отпускать Кришито

Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года, а сам итальянец в одном из интервью признался, что мечтает вернуться в «Дженоа», откуда он в 2011 году перешёл в питерскую команду. Об этом рассказал агент игрока Андреа Д’Амико.



«Контракт Доменико с “Зенитом” действует ещё один год. Он один из лучших игроков на своей позиции. Кришито был очень близок к возвращению в Италию. Им интересовались “Фиорентина”, “Интер” и “Наполи”.



Руководство “Зенита” решило не отпускать его во время перестройки команды и хочет, чтобы Кришито стал одним из главных героев возрождения команды», — цитирует Д’Амико Rete Sport.