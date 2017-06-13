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13 июня 2017, 16:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: Руководство «Зенита» решило не отпускать Кришито

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник Доменико Кришито продолжит выступать за «Зенит».

Защитник <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> продолжит выступать за Зенит. Увеличить
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Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года, а сам итальянец в одном из интервью признался, что мечтает вернуться в «Дженоа», откуда он в 2011 году перешёл в питерскую команду. Об этом рассказал агент игрока Андреа Д’Амико.

«Контракт Доменико с “Зенитом” действует ещё один год. Он один из лучших игроков на своей позиции. Кришито был очень близок к возвращению в Италию. Им интересовались “Фиорентина”, “Интер” и “Наполи”.

Руководство “Зенита” решило не отпускать его во время перестройки команды и хочет, чтобы Кришито стал одним из главных героев возрождения команды», — цитирует Д’Амико Rete Sport.

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