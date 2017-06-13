«Зенит» может потратить на Паредеса и Маноласа € 50 млн

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Как сообщает Corriere Dello Sport, в этих игроках лично заинтересован новый главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Зенита» к Паредесу. Отмечалось, что «Рома» оценивает игрока в € 25 млн, а «Зенит» готов платить футболисту € 3 млн в год, тогда как в «Роме» он получает лишь € 1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.

Кроме того, уже была информация, что Манолас отказался от перехода в «Зенит». Грек в прошлом сезоне провёл в Серии А 33 матча, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.