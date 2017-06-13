«Локомотив» заключил мировое соглашение с футболистом Альбертом Сапатером

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее портал Life.ru распространил информацию о том, что палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала «Локомотив» выплатить Сапатеру 110 млн рублей в связи с тем, что московский клуб досрочно расторг контракт с игроком на незаконных основаниях. Соглашение между «Локомотивом» и испанским полузащитником было разорвано после завершения сезона-2014/15.

«Локомотив» действительно получил решение Палаты по разрешению споров ФИФА, — сказал Прокопец. — Согласно решению ФИФА, клуб был признан расторгнувшим договор с футболистом без обоснованных причин и обязан выплатить компенсацию. Однако еще до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено.

«Поверьте, в сложившейся ситуации соглашение было заключено на очень выгодных для клуба условиях. Клуб благодарен Альберто Сапатеру за конструктивную позицию и за желание идти навстречу», — отметил юрист.

Сапатер перешел в «Локомотив» в июне 2011 года, подписав пятилетний контракт. В октябре 2015 года президент московского клуба Ольга Смородская сообщила, что соглашение с испанским полузащитником было расторгнуто. Игрок провел за «Локомотив» 38 матчей (32 — в сезоне-2011/12) в различных турнирах, забив 1 мяч. В июне 2016 года Сапатер подписал контракт с испанской «Сарагосой».