Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона-2016/17
Завершилось голосование среди болельщиков ЦСКА, которые выбирали лучшего игрока московской команды в сезоне-2016/17.
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По итогам опроса на официальном сайте лучшим признан вратарь Игорь Акинфеев, набравший 32 процента голосов.
Капитан ЦСКА принял участие в 36 матчах прошлого сезона, при этом установил личный рекорд, 19 раз отстояв на ноль в
Второе место занял защитник Марио Фернандес, тройку лучших замкнул игрок обороны Алексей Березуцкий. Всего в голосовании участвовали 9041 человек.
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