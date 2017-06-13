Бывший тренер «Металлиста» и «Зимбру» вошёл в штаб «Тосно»

Хуфф ранее работал в нескольких бразильских клубах, а последние пять лет трудился в штабе украинского «Металлиста» и молдавского «Зимбру».



«Бразильский специалист знает несколько языков — португальский, английский и русский. Причём русский язык Хуфф изучил самостоятельно, когда работал в “Металлисте”. Футбольный клуб “Тосно” желает Мишелю успехов в работе с командой!» — говорится на официальном сайте клуба.