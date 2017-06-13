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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30059963/
13 июня 2017, 15:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бывший тренер «Металлиста» и «Зимбру» вошёл в штаб «Тосно»

Бразильский специалист Мишель Хуфф подписал контракт с «Тосно» и будет работать тренером по физической подготовке.

Хуфф ранее работал в нескольких бразильских клубах, а последние пять лет трудился в штабе украинского «Металлиста» и молдавского «Зимбру».

«Бразильский специалист знает несколько языков — португальский, английский и русский. Причём русский язык Хуфф изучил самостоятельно, когда работал в “Металлисте”. Футбольный клуб “Тосно” желает Мишелю успехов в работе с командой!» — говорится на официальном сайте клуба.

Тосно
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