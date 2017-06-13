Частично президент Италии. Все, что нужно знать о Роберто Манчини

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СЭ» приветствует итальянца и называет десяток фактов из его жизни, о которых вы могли не знать.

СБЕГАЛ ИЗ АКАДЕМИИ.

Манчини начинал карьеру в академии «Болоньи». Это сейчас итальянец седой, а тогда у него были шелковистые каштановые волосы. Роберто был самым юным в своей группе, за что его постоянно звали Малышом — Bimbo. «Я до сих пор прекрасно все помню, — говорил новый тренер “Зенита”. — Когда оставляешь семью в 13 лет, то быстро взрослеешь. Помню свой первый день: я посмотрел по сторонам, решил, что мне все не нравится и сбежал. На следующий день меня заставили вернуться, конечно, но первый год был очень трудным».

ЧУТЬ НЕ ОТКУСИЛ СУДЬЕ ГОЛОВУ.

Манчини был задиристым футболистом. Эмоции, грубые подкаты, симуляции, потасовки — все это было частью игровой карьеры бывшего нападающего «Болоньи», «Лацио», «Сампдории» и «Лестера». Все потому, что итальянец с детства не любит проигрывать. Когда Роберто было девять лет, он ударил кузена по голове за проигранную партию в настольный теннис. А позже экс-вратарь сборной Италии Джанлука Пальюка вспоминал, как оттаскивал Манчини от арбитра: «Мне казалось, он вот-вот откусит судье голову. Если бы не я, Роберто получил бы пожизненную дисквалификацию!».

ПОПРОЩАЛСЯ С «ЛЕСТЕРОМ» ПО ТЕЛЕФОНУ.

Почти всю игровую карьеру Манчини провел в Италии, но на финише отправился покорять Англию. Неудачно: в «Лестер» нападающий перешел в январе 2001-го, а в феврале покинул клуб. Тренер «лис» Питер Тэйлор отпустил 36-летнего Манчини домой на несколько дней с условием, что тот вернется к кубковой встрече с «Бристол Сити». Но Роберто не вернулся — вместо этого он позвонил тренеру и объявил о своем уходе. Тэйлор сокрушался: «Иногда такие вещи происходят, когда ты подписываешь контракт с иностранцем».

Интересно, что позже Манчини называл тот месяц в Англии прекрасным. Итальянцу хватило четырех матчей, чтобы влюбиться в футбол премьер-лиги.

ОБОЖАЕТ БОНДА.

Итальянцы не любят изучать иностранные языки — редкий римский или миланский таксист говорит на английском. Но Манчини знает основной язык международного общения с детства — в школе «Болоньи» Малыша заставляли учить английский, хотя он с трудом справлялся с бесчисленными книгами и аудиокассетами. Зато полюбил зарубежный кинематограф: Манчини — большой фанат фильмов о Джеймсе Бонде и лично Шона Коннери.

Правда, в «Манчестер Сити» не все интервью на местном языке удавались Манчини. Вот забавная беседа с журналистом после поражения от «МЮ» в январе 2012-го:

— Ключевой момент матча — удаление Компани. Согласны с решением судьи?

— Конечно.

— Было удаление или нет?

— Было.

— Вы считаете, что удаление было?

— А вы как думаете?

— Я вас спрашиваю.

— Давайте лучше об игре.

СОБРАЛ КОЛЛЕКЦИЮ ПРИЧУДЛИВЫХ ПРИЗОВ.

Уже 28 лет на одном из ведущих телеканалов Италии в прайм-тайм выходит передача Striscia la Notizia (в вольном переводе — «лента новостей»). Одна из фишек программы — собственная шуточная премия, которая вручается за сомнительные достижения в области культуры, шоу-бизнеса, политики и спорта. Название у приза достойное — «Золотой тапир». Чаще всего его обладателями становились известная на Апеннинах модель и телеведущая Белен Родригес, а также популярный комик Фьорелло (21 премия), но и у многих футбольных людей есть «Золотой тапир» — у Антонио Кассано, например, их целых 20.

У Роберто Манчини четыре таких приза. Один — за вылет всесильного «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07 от «Валенсии», другой — за конфликт с Пабло Освальдо, третий — за поражение в миланском дерби, четвертый — за средний палец, показанный болельщикам красно-черных после другого проигрыша «Милану».

НЕ СНИМАЕТ ШАРФ.

Манчини придумал отличный имиджевый ход: на игры каждой своей команды он обычно надевает шарф клубных цветов. Вот и на матчах сезона-2009/10 тренер «Манчестер Сити» неизменно появлялся с бело-голубой «розой». Той зимой ведущие букмекерский компании Великобритании даже стали принимать ставки на день, когда Манчини явится на игру без фирменного атрибута. Вероятность того, что тренер до конца чемпионата не снимет шарф, в январе оценивалась коэффициентом 10.00. Эта ставка и сыграла.

О любви итальянского стиляги к шарфам даже сочинили забавную песенку. Только послушайте: «Он не снимает его ни в ванной, ни в постели, ни жарким летом…».

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UwkLCKZxbWQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СОВЕРШАЛ ПАЛОМНИЧЕСТВО.

В Боснии есть небольшое селение — Меджугорье. В 1980-х это место получило известность, когда шестерым детям явилась Дева Мария. С тех пор селение стало популярно среди верующих людей — туда часто совершают паломничество в том числе и известные люди.

В марте 2012-го Меджугорье посетил ревностный католик Манчини. Итальянец хотел остаться инкогнито, но его все же заметили. «Здесь можно перезарядить батарейки, — говорил о Меджугорье Манчини. — Тут особая атмосфера, очень добрые люди. Но я здесь не собираюсь говорить о футболе».

Конечно, журналисты сразу начали додумывать цель визита тренера в святое место. «Манчестер Сити» тогда отставал от «Юнайтед» в чемпионате, и итальянец даже досрочно признал соперника победителем турнира. Но в мае все изменилось: «горожане» вырвали победу в чемпионате в добавленное время последнего матча и впервые за почти полвека стали лучшими в Англии.

«БЫЛ ВЫДВИНУТ» В ПРЕЗИДЕНТЫ ИТАЛИИ.

В апреле 2013-го в Италии проходили парламентские выборы президента страны. Сразу поясним: на Апеннинах одного из руководителей государства выбирает не народ, а лишь обладатели мандатов. Тем удивительнее, что по голосу получили:

1. Актриса Софи Лорен.

2. Порноактер Рокко Сиффреди.

3. Тренер Роберто Манчини.

Это была не забава парламентариев, а акция протеста: часть из них была недовольна всеми кандидатами в президенты, поэтому многие бюллетени остались пустыми либо испорченными. В том числе и таким своеобразным способом.

УМЕЕТ ПРОЩАТЬСЯ.

Из «Манчестер Сити» Манчини был уволен в мае 2013-го — всего спустя сезон после того, как «горожане» выиграли первый чемпионский титул за 44 года. Но итальянец ушел красиво: он выкупил целую рекламную страницу в газете Manchester Evening News, на которой поместил свое фото с тремя трофеями и подпись: «Болельщики “Манчестер Сити”. Три незабываемых года. Вы всегда будете в моем сердце. Пока».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Mancini?src=hash">#Mancini</a> se paye 1 pleine page du <a href="https://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hash">#Manchester</a> Evening News pour remercier les fans de <a href="https://twitter.com/hashtag/City?src=hash">#City</a> La classe italienne <a href="//t.co/IjQpkhuaU3">pic.twitter.com/IjQpkhuaU3</a></p>— Fedy_J (@Jarbouu3) <a href="https://twitter.com/Jarbouu3/status/335781615475228672">18 мая 2013 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Фанаты «горожан» не остались в долгу. Они тоже выкупили рекламную полосу (за 5300 фунтов), но в итальянском издании La Gazzetta dello sport.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Manchester City taraftarlarından La Gazzetta dello Sport'a ilan; 'Teşekkürler Mancini' <a href="//t.co/VflvSmTPUD">pic.twitter.com/VflvSmTPUD</a></p>— footbaLLove (@footbaLLove) <a href="https://twitter.com/footbaLLove/status/339410867386982403">28 мая 2013 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УМЕЕТ ТАНЦЕВАТЬ.

Весь минувший сезон Манчини сидел без работы. Но не без дела: пока «Зенит» прикидывал число нулей в контракте будущего тренера, сам он развлекался. Весной Манчини поучаствовал в итальянской версии шоу «Танцы со звездами» и исполнил танго вместе с известной в стране артисткой Робертой Беккарини. У Вячеслава Грозного и его лезгинки появился серьезный конкурент.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6PgitJ18j_M?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>