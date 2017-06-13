Частично президент Италии. Все, что нужно знать о Роберто Манчини
Сегодня «Зенит» представит болельщикам и журналистам нового тренера — Роберто Манчини.
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Видимо, что-то случилось...
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«СЭ» приветствует итальянца и называет десяток фактов из его жизни, о которых вы могли не знать.
СБЕГАЛ ИЗ АКАДЕМИИ.
Манчини начинал карьеру в академии «Болоньи». Это сейчас итальянец седой, а тогда у него были шелковистые каштановые волосы. Роберто был самым юным в своей группе, за что его постоянно звали Малышом — Bimbo. «Я до сих пор прекрасно все помню, — говорил новый тренер “Зенита”. — Когда оставляешь семью в 13 лет, то быстро взрослеешь. Помню свой первый день: я посмотрел по сторонам, решил, что мне все не нравится и сбежал. На следующий день меня заставили вернуться, конечно, но первый год был очень трудным».
ЧУТЬ НЕ ОТКУСИЛ СУДЬЕ ГОЛОВУ.
Манчини был задиристым футболистом. Эмоции, грубые подкаты, симуляции, потасовки — все это было частью игровой карьеры бывшего нападающего «Болоньи», «Лацио», «Сампдории» и «Лестера». Все потому, что итальянец с детства не любит проигрывать. Когда Роберто было девять лет, он ударил кузена по голове за проигранную партию в настольный теннис. А позже
ПОПРОЩАЛСЯ С «ЛЕСТЕРОМ» ПО ТЕЛЕФОНУ.
Почти всю игровую карьеру Манчини провел в Италии, но на финише отправился покорять Англию. Неудачно: в «Лестер» нападающий перешел в январе 2001-го, а в феврале покинул клуб. Тренер «лис» Питер Тэйлор отпустил 36-летнего Манчини домой на несколько дней с условием, что тот вернется к кубковой встрече с «Бристол Сити». Но Роберто не вернулся — вместо этого он позвонил тренеру и объявил о своем уходе. Тэйлор сокрушался: «Иногда такие вещи происходят, когда ты подписываешь контракт с иностранцем».
Интересно, что позже Манчини называл тот месяц в Англии прекрасным. Итальянцу хватило четырех матчей, чтобы влюбиться в футбол
ОБОЖАЕТ БОНДА.
Итальянцы не любят изучать иностранные языки — редкий римский или миланский таксист говорит на английском. Но Манчини знает основной язык международного общения с детства — в школе «Болоньи» Малыша заставляли учить английский, хотя он с трудом справлялся с бесчисленными книгами и аудиокассетами. Зато полюбил зарубежный кинематограф: Манчини — большой фанат фильмов о Джеймсе Бонде и лично Шона Коннери.
Правда, в «Манчестер Сити» не все интервью на местном языке удавались Манчини. Вот забавная беседа с журналистом после поражения от «МЮ» в январе 2012-го:
— Ключевой момент матча — удаление Компани. Согласны с решением судьи?
— Конечно.
— Было удаление или нет?
— Было.
— Вы считаете, что удаление было?
— А вы как думаете?
— Я вас спрашиваю.
— Давайте лучше об игре.
СОБРАЛ КОЛЛЕКЦИЮ ПРИЧУДЛИВЫХ ПРИЗОВ.
Уже 28 лет на одном из ведущих телеканалов Италии в
У Роберто Манчини четыре таких приза. Один — за вылет всесильного «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07 от «Валенсии», другой — за конфликт с Пабло Освальдо, третий — за поражение в миланском дерби, четвертый — за средний палец, показанный болельщикам
НЕ СНИМАЕТ ШАРФ.
Манчини придумал отличный имиджевый ход: на игры каждой своей команды он обычно надевает шарф клубных цветов. Вот и на матчах сезона-2009/10 тренер «Манчестер Сити» неизменно появлялся с
О любви итальянского стиляги к шарфам даже сочинили забавную песенку. Только послушайте: «Он не снимает его ни в ванной, ни в постели, ни жарким летом…».
СОВЕРШАЛ ПАЛОМНИЧЕСТВО.
В Боснии есть небольшое селение — Меджугорье. В 1980-х это место получило известность, когда шестерым детям явилась Дева Мария. С тех пор селение стало популярно среди верующих людей — туда часто совершают паломничество в том числе и известные люди.
В марте 2012-го Меджугорье посетил ревностный католик Манчини. Итальянец хотел остаться инкогнито, но его все же заметили. «Здесь можно перезарядить батарейки, — говорил о Меджугорье Манчини. — Тут особая атмосфера, очень добрые люди. Но я здесь не собираюсь говорить о футболе».
Конечно, журналисты сразу начали додумывать цель визита тренера в святое место. «Манчестер Сити» тогда отставал от «Юнайтед» в чемпионате, и итальянец даже досрочно признал соперника победителем турнира. Но в мае все изменилось: «горожане» вырвали победу в чемпионате в добавленное время последнего матча и впервые за почти полвека стали лучшими в Англии.
«БЫЛ ВЫДВИНУТ» В ПРЕЗИДЕНТЫ ИТАЛИИ.
В апреле 2013-го в Италии проходили парламентские выборы президента страны. Сразу поясним: на Апеннинах одного из руководителей государства выбирает не народ, а лишь обладатели мандатов. Тем удивительнее, что по голосу получили:
1. Актриса Софи Лорен.
2. Порноактер Рокко Сиффреди.
3. Тренер Роберто Манчини.
Это была не забава парламентариев, а акция протеста: часть из них была недовольна всеми кандидатами в президенты, поэтому многие бюллетени остались пустыми либо испорченными. В том числе и таким своеобразным способом.
УМЕЕТ ПРОЩАТЬСЯ.
Из «Манчестер Сити» Манчини был уволен в мае 2013-го — всего спустя сезон после того, как «горожане» выиграли первый чемпионский титул за 44 года. Но итальянец ушел красиво: он выкупил целую рекламную страницу в газете Manchester Evening News, на которой поместил свое фото с тремя трофеями и подпись: «Болельщики “Манчестер Сити”. Три незабываемых года. Вы всегда будете в моем сердце. Пока».
Фанаты «горожан» не остались в долгу. Они тоже выкупили рекламную полосу (за 5300 фунтов), но в итальянском издании La Gazzetta dello sport.
УМЕЕТ ТАНЦЕВАТЬ.
Весь минувший сезон Манчини сидел без работы. Но не без дела: пока «Зенит» прикидывал число нулей в контракте будущего тренера, сам он развлекался. Весной Манчини поучаствовал в итальянской версии шоу «Танцы со звездами» и исполнил танго вместе с известной в стране артисткой Робертой Беккарини. У Вячеслава Грозного и его лезгинки появился серьезный конкурент.
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