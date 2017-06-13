Ответ Бердыеву. Что ждет Леонида Кучука в «Ростове»

Новости из стана «Ростова» противоречивы, а слухи столь обильны, что непонятно, как будет выглядеть команда в начале сезона. Клуб уже покинули Джанаев, Медведев, Гранат, Сесар Навас, Терентьев, Нобоа. Почти не сомнений, что Бердыев заберет в «Рубин» и Азмуна, хотя на форварда претендует еще «Зенит». Высока вероятность ухода Полоза, Ерохина, Кудряшова, Мевли. То есть практически не станет всей основы. За исключением ветеранов Калачева и Гацкана: два опытных игрока приросли к «Ростову» и должны будут стать стержнем нового коллектива.



В то же время клуб с берегов Дона пополнился Песьяковым, Абаевым, Паршивлюком. Кроме того, «Спорт-Экспресс» распространил информацию, что в «Ростов» из «Зенита» может перейти целая группа игроков — Мак, Цаллагов, Жозе Маурисио, Юсупов, Молло. Пока непонятно, насколько эти вбросы и интриги небезызвестного агента Сарсании соответствует действительности. Но в принципе руководство «Ростова» дает понять, что обладает ресурсами для приглашения качественных игроков. Только в любом случае это будет уже новая команда.



Сколь загадочен облик «Ростова», столь же неясной для многих остается и фигура самого Кучука. Уж слишком противоречивую память оставил о себе в России белорусский наставник. И в «Кубани», и в «Локомотиве» на первых порах ему удавалось создать боевитые команды, однако у этих историй было хорошее начало, а вот конец подкачал. И если после расставания с «Локомотивом» болельщики скорее симпатизировали тренеру, то второе пришествие в «Кубань» на место уволенного «за мягкость» Гончаренко серьезно подпортило реноме Кучука. Он не только не смог вдохнуть новую жизнь в клуб и добавить дисциплины — команда пошла вразнос, а коуч был вскоре уволен. Сама «Кубань» вылетела из премьер-лиги и покатилась в тартарары.



В 2017-м Кучук возглавил украинскую «Сталь». Но все-таки решил променять украинского середняка на российского. Этот поступок можно понять. Потому как амбиции и бюджет «Стали» весьма приземленные, а «Ростов» — в любом случае интересная история. Здесь есть где развернуться, но и запросто можно споткнуться. Можно сказать, что Кучуку придется покорить несколько стихий, чтобы добиться успеха.



В России тренер больше, чем тренер. Это политик, который определенным образом выстраивает отношения как с игроками, так и с руководством, журналистами, болельщиками. Как раз в прошлые годы Кучуку не хватило именно этого умения. Он слишком резко реагировал на многие моменты. В «Локо» рулевой на ровном месте задирался с репортерами, в «Кубани» недооценил фактор болельщиков. Так что даже определенные успехи не обеспечили ему прочности положения. Шаткость позиций в свою очередь не позволяла выполнять работу должным образом.



«Ростову» определенно предстоит пройти через испытания. И наставнику нужно запастись терпением самому, а также вселить уверенность в руководство. С одной стороны, это сделать будет непросто, потому что команда обновится больше чем на половину, а с другой, руководители тоже придут новые. В общем, всем важно понять, что они находятся в одной лодке. Управлять которой будет Кучук….