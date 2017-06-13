«Матч ТВ» опроверг возможное назначение Карпина в «Арсенал»

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Ранее «Р-Спорт» сообщил о возможном назначении Карпина в тульскую команду.

Сам в Карпин в интервью «СЭ» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.