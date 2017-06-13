«Матч ТВ» опроверг возможное назначение Карпина в «Арсенал»
«Матч ТВ» опроверг информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака», а ныне — главный редактор футбольных трансляций телеканала Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал».
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее «Р-Спорт» сообщил о возможном назначении Карпина в тульскую команду.
Сам в Карпин в интервью «СЭ» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Опровергаем. Если возможно, просим уважающих свою профессию журналистов обращаться за подтверждением публикуемой информации ДО ее публикации, сообщили в
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