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13 июня 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Матч ТВ» опроверг возможное назначение Карпина в «Арсенал»

«Матч ТВ» опроверг информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака», а ныне — главный редактор футбольных трансляций телеканала Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал».

Матч ТВ опроверг информацию о том что бывший главный тренер Спартака а ныне — главный редактор футбольных трансляций телеканала Валерий <span class=error>Карпин</span> может возглавить тульский Арсенал. Увеличить
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Ранее «Р-Спорт» сообщил о возможном назначении Карпина в тульскую команду.

Сам в Карпин в интервью «СЭ» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Опровергаем. Если возможно, просим уважающих свою профессию журналистов обращаться за подтверждением публикуемой информации ДО ее публикации, сообщили в пресс-службе телеканала.

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Валерий Карпин может возглавить тульский ФК «Арсенал»

Валерий Карпин может возглавить тульский ФК «Арсенал»

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Российский специалист экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал», являясь одним из претендентов на данный пост, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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