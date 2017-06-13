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13 июня 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Файзулин не поедет на первый сбор с «Зенитом»

13 июня игроки «Зенита» вышли из отпуска — сегодня, как уже сообщалось ранее, первая группа футболистов сине -бело-голубых прошла медицинское обследование.

13 июня игроки Зенита вышли из отпуска — сегодня как уже сообщалось ранее первая группа футболистов сине -бело-голубых прошла медицинское обследование. Увеличить
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После медосмотра полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своём функциональном состоянии.

«Здоровье получше, всё хорошо, но на первый сбор “Зенита” не еду», — передаёт слова Файзулина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

У 30-летнего футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он ни разу не выходил на поле.

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