Файзулин не поедет на первый сбор с «Зенитом»
13 июня игроки «Зенита» вышли из отпуска — сегодня, как уже сообщалось ранее, первая группа футболистов сине -бело-голубых прошла медицинское обследование.
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После медосмотра полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своём функциональном состоянии.
«Здоровье получше, всё хорошо, но на первый сбор “Зенита” не еду», — передаёт слова Файзулина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
У 30-летнего футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он ни разу не выходил на поле.
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