Ибишевич может сменить «Герту» на столичное «Динамо»

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Форвард является игроком «Герты» с 2015 года. В текущем сезоне провел 32 матча, забил 12 голов. Кроме того, Ибишевич с 2007 года заигран сборную Боснии и Герцеговины.