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13 июня 2017, 13:04 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

Ибишевич может сменить «Герту» на столичное «Динамо»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич в ближайшие дни может перейти в московское «Динамо». Руководство «бело-голубых» проведет переговоры с игроком в Москве.

Нападающий <span class=error>Герты</span> <span class=error>Ведад</span> Ибишевич в ближайшие дни может перейти в московское Динамо. Руководство бело-голубых проведет переговоры с игроком в Москве. Увеличить
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Форвард является игроком «Герты» с 2015 года. В текущем сезоне провел 32 матча, забил 12 голов. Кроме того, Ибишевич с 2007 года заигран сборную Боснии и Герцеговины.

Напомним, что подготавливать московскую команду к новому сезону в премьер-лиге продолжит Юрий Калитвинцев.

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