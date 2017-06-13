Ибишевич может сменить «Герту» на столичное «Динамо»
Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич в ближайшие дни может перейти в московское «Динамо». Руководство «бело-голубых» проведет переговоры с игроком в Москве.
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Форвард является игроком «Герты» с 2015 года. В текущем сезоне провел 32 матча, забил 12 голов. Кроме того, Ибишевич с 2007 года заигран сборную Боснии и Герцеговины.
Напомним, что подготавливать московскую команду к новому сезону в
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