«Спартак» объявил об уходе Макеева
Защитник Евгений Макеев официально покинул «Спартак».
Накануне 27-летний футболист поблагодарил
Евгений Макеев покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия трудового договора. Об этом сообщает
Евгений выступал за «Спартак» с 2007 года и прошел путь от юношеской команды до основного состава, за который дебютировал в марте 2009 года. Всего Евгений Макеев провёл за главную команду
В составе «Спартака» Макеев дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России, а в этом году стал чемпионом.
В сезоне-2016/2017 он провел за основной состав два матча, а кроме того, отыграл пять встреч и забил один гол за «Спартак-2» в ФНЛ.
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