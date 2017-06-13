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13 июня 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» объявил об уходе Макеева

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник Евгений Макеев официально покинул «Спартак».

Накануне 27-летний футболист поблагодарил красно-белых, оставив сообщение в своём «инстаграме».

Евгений Макеев покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия трудового договора. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Евгений выступал за «Спартак» с 2007 года и прошел путь от юношеской команды до основного состава, за который дебютировал в марте 2009 года. Всего Евгений Макеев провёл за главную команду красно-белых 202 матча и забил четыре гола.

В составе «Спартака» Макеев дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России, а в этом году стал чемпионом.

В сезоне-2016/2017 он провел за основной состав два матча, а кроме того, отыграл пять встреч и забил один гол за «Спартак-2» в ФНЛ.

Спартак М
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