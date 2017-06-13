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13 июня 2017, 12:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зобнин: Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки, идём наверх!

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который 5 июня получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0) и уже перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт», поблагодарил всех за поддержку.

Полузащитник Спартака и сборной России Роман <span class=error>Зобнин</span> который 5 июня получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0) и уже перенёс операцию в римской клинике Вилла <span class=error>Стюарт</span> поблагодарил всех за поддержку. Увеличить
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«Всё хорошо. Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идём наверх!» — написал Зобнин в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что операция прошла без осложнений, а предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего футболиста составит около шести месяцев.

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