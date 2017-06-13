Валерий Карпин может возглавить тульский ФК «Арсенал»

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Сергей Кирьяков, возглавивший туляков 6 октября 2016 года, покинул команду в связи с окончанием контракта в конце мая. Ранее в СМИ среди кандидатов на вакантную должность назывались имена Рашида Рахимова, Миодрага Божовича, Дмитрия Аленичева. Окончательное решение руководство «Арсенала» планирует озвучить после 15 июня.

Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо», которое под его руководством вылетело из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Также специалист на протяжении полугода возглавлял испанскую «Мальорку». В 2008 году Карпин стал генеральным директором московского «Спартака», а в 2009 после увольнения Микаэля Лаудрупа стал совмещать посты гендиректора и главного тренера «красно-белых». Вместе со «Спартаком» Карпин становился серебряным призером чемпионата России в 2009 и 2012 годах. Специалист покинул «Спартак» весной 2014 года.