Полузащитник «Спартака» Зобнин перенес операцию и пропустит полгода

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«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», — заявил руководитель медицинского департамента столичной команды Михаил Вартапетов.

Футбол Товарищеские матчи 2017 5.06.2017, 21:30 0:3 Венгрия Россия

7 июня Зобнин сообщил, что планирует вернуться к тренировкам как можно скорее. Он отметил, что знает, как на него рассчитывают в «Спартаке» и национальной сборной, пообещав поддержать команду на Кубке конфедераций.