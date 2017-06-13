Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30055849/
13 июня 2017, 10:55 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Полузащитник «Спартака» Зобнин перенес операцию и пропустит полгода

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин перенес операцию на травмированном колене и пропустит порядка полугода. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Полузащитник московского Спартака и сборной России Роман <span class=error>Зобнин</span> перенес операцию на травмированном колене и пропустит порядка полугода. Об этом сообщается на сайте <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», — заявил руководитель медицинского департамента столичной команды Михаил Вартапетов.

7 июня Зобнин сообщил, что планирует вернуться к тренировкам как можно скорее. Он отметил, что знает, как на него рассчитывают в «Спартаке» и национальной сборной, пообещав поддержать команду на Кубке конфедераций.

23-летний хавбек получил травму колена 5 июня во время товарищеского матча сборных России и Венгрии, состоявшегося в Будапеште. Зобнин не сможет принять участие в Кубке конфедераций, стартующем в России 17 июня, а также пропустит начало сезона российской футбольной премьер-лиги.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса