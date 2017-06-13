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13 июня 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и готовятся к медосмотру

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и проходят медицинское обследование.

Футболисты Зенита вышли из отпуска и проходят медицинское обследование. Увеличить
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Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Медосмотр проходят Олег Шатов, Иван Новосельцев, новичок Кристиан Нобоа, а также Михаил Кержаков, Виктор Файзулин и Денис Терентьев.

Спустя два дня, 15 июня, подопечные Роберто Манчини отправятся на зарубежный сбор в Австрию.

В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги «Зенит» занял 3-е место.

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