Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и готовятся к медосмотру
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и проходят медицинское обследование.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Медосмотр проходят Олег Шатов, Иван Новосельцев, новичок Кристиан Нобоа, а также Михаил Кержаков, Виктор Файзулин и Денис Терентьев.
Спустя два дня, 15 июня, подопечные Роберто Манчини отправятся на зарубежный сбор в Австрию.
В сезоне-2016/17 российской
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