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13 июня 2017, 10:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» усилил состав защитником Грицаенко

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Краснодар» объявил о переходе 22-летнего центрального защитника Алексея Грицаенко, ранее выступавшего за «Луч-Энергию».

«Футбольные клубы “Луч-Энергия” и “Краснодар” согласовали все условия перехода игрока в ряды “горожан”, Алексей Грицаенко подписал с нашим клубом трудовое соглашение, срок которого истекает 30 июня 2021 года, и начал подготовку к новому сезону в составе черно-зеленого коллектива», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

В прошлом сезоне Грицаенко в 36 играх ФНЛ забил 3 мяча.

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