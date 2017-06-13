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13 июня 2017, 10:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Урал» подтвердил подписание контракта с защитником Адесойе Ойеволе

Обновлено: 10:24
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Футбольный клуб «Урал» в своем официальном микроблоге в Twitter подтвердил подписание контракта с защитником Адесойе Ойеволе.

Ранее главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов сообщил агентству «Р-Спорт», что «Урал» в ближайшее время подпишет контракт с Ойеволе.

«В “Урал” возвращается Адесойе Ойеволе! Контракт с 34-летним защитником был подписан накануне. С возвращением в “Урал”, Аде!!!», — говорится в сообщении «Урала».

Ойеволе ранее уже выступал за «Урал» в период с 2011 по 2014 год. Прошлый сезон 34-летний защитник, имеющий российское гражданство, провел в «Оренбурге», который покинул Российскую футбольную премьер-лигу. За команду из Оренбурга защитник провел 29 матчей, в которых забил два мяча.

Игроки «Урала», занявшего 11-е место в чемпионате России-2016/17, в понедельник прошли медосмотр и во вторник начнут подготовку к сезону в Екатеринбурге.

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