ФК «Урал» подтвердил подписание контракта с защитником Адесойе Ойеволе

Ранее главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов сообщил агентству «Р-Спорт», что «Урал» в ближайшее время подпишет контракт с Ойеволе.

«В “Урал” возвращается Адесойе Ойеволе! Контракт с 34-летним защитником был подписан накануне. С возвращением в “Урал”, Аде!!!», — говорится в сообщении «Урала».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ОФИЦИАЛЬНО: В <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ФКУрал</a> возвращается Адесойе Ойеволе! Контракт с 34-летним защитником был подписан накануне. С возвращением в "Урал", Аде!!!</p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/874512401663700992">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ойеволе ранее уже выступал за «Урал» в период с 2011 по 2014 год. Прошлый сезон 34-летний защитник, имеющий российское гражданство, провел в «Оренбурге», который покинул Российскую футбольную премьер-лигу. За команду из Оренбурга защитник провел 29 матчей, в которых забил два мяча.

Игроки «Урала», занявшего 11-е место в чемпионате России-2016/17, в понедельник прошли медосмотр и во вторник начнут подготовку к сезону в Екатеринбурге.