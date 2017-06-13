Кобелев рассказал, почему сорвался переход Кокорина в лондонский «Арсенал»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что помешало переходу
экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас форвард выступает за «Зенит».
«Ситуация была следующая. Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», — сказал Кобелев в интервью RT.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter