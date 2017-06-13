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13 июня 2017, 1:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кобелев рассказал, почему сорвался переход Кокорина в лондонский «Арсенал»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что помешало переходу экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

Бывший главный тренер московского Динамо Андрей <span class=error>Кобелев</span> рассказал что помешало переходу <nobr>экс-нападающего</nobr> бело-голубых Александра <span class=error>Кокорина</span> в лондонский Арсенал. Увеличить
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Сейчас форвард выступает за «Зенит».

«Ситуация была следующая. Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», — сказал Кобелев в интервью RT.

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