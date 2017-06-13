Кобелев рассказал, почему сорвался переход Кокорина в лондонский «Арсенал»

Сейчас форвард выступает за «Зенит».



«Ситуация была следующая. Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», — сказал Кобелев в интервью RT.