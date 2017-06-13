Жиров присоединился к «Краснодару» через полгода после подписания контракта
Защитник Александр Жиров прибыл в расположение «Краснодара», сообщает официальный сайт клуба.
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Он уже успел провести первую тренировку в составе клуба. Игрок подписал контракт с кубанцами еще зимой, но не мог выступать за них, поскольку уже был заигран за два клуба в течение одного сезона — он провел два матча на старте чемпионата России в «Анжи», после чего присоединился к «Томи».
Чтобы Жиров не лишался игровой практики, «Краснодар» отдал его в аренду в «Анжи». В общей сложности Жиров провел 26 матчей в чемпионате России-2016/17 и один — в Кубке страны.
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