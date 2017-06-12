Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»

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Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может стать частью сделки по переходу в «Дженоа» защитника питерцев Доменико Кришито, но Иццо отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии, дважды ассистировав партнерам.