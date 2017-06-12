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12 июня 2017, 23:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо не хочет переходить в «Зенит», информирует Calciomercato.

Защитник <span class=error>Дженоа</span> <span class=error>Армандо</span> <span class=error>Иццо</span> не хочет переходить в Зенит. Увеличить
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Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может стать частью сделки по переходу в «Дженоа» защитника питерцев Доменико Кришито, но Иццо отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии, дважды ассистировав партнерам.

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