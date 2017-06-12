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12 июня 2017, 23:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака» Зобнин прооперирован, он может пропустить около шести месяцев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин перенес операцию на колене и может пропустить около шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Полузащитник получил травму в матче за сборную России против команды Венгрии 5 июня. Увеличить
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В первом тайме товарищеского матча Венгрия — Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках.

Операция прошла вечером 12 июня без осложнений в римской клинике «Вилла Стюарт».

«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава», — сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в различных турнирах 32 матча, забив два мяча. Футболист не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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