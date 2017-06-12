Футболист «Спартака» Зобнин прооперирован, он может пропустить около шести месяцев

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В первом тайме товарищеского матча Венгрия — Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках.

Операция прошла вечером 12 июня без осложнений в римской клинике «Вилла Стюарт».

«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава», — сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.