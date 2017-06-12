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12 июня 2017, 22:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» отказался продавать Промеса в «Галатасарай» за € 13 млн

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес мог продолжить карьеру в Турции.

Полузащитник Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> мог продолжить карьеру в Турции. Увеличить
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«Галатасарай» предложил красно-белым € 13 млн за переход футболиста, однако «Спартак» ответил турецкому клубу отказом, утверждает Turksvoetbal.

По данным турецких СМИ, ранее «Спартак» получил предложение от «Бешикташа», однако отказался продавать Промеса, так как посчитал предлагаемую за 25-летнего футболиста сумму слишком низкой.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

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