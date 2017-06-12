«Спартак» отказался продавать Промеса в «Галатасарай» за € 13 млн
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес мог продолжить карьеру в Турции.
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«Галатасарай» предложил
По данным турецких СМИ, ранее «Спартак» получил предложение от «Бешикташа», однако отказался продавать Промеса, так как посчитал предлагаемую за 25-летнего футболиста сумму слишком низкой.
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.
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