«Спартак» отказался продавать Промеса в «Галатасарай» за € 13 млн

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«Галатасарай» предложил красно-белым € 13 млн за переход футболиста, однако «Спартак» ответил турецкому клубу отказом, утверждает Turksvoetbal.

По данным турецких СМИ, ранее «Спартак» получил предложение от «Бешикташа», однако отказался продавать Промеса, так как посчитал предлагаемую за 25-летнего футболиста сумму слишком низкой.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.