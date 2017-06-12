Макеев попрощался со «Спартаком»
Защитник «Спартака» Евгений Макеев сообщил об уходе из клуба. На своей странице в Инстаграме футболист поблагодарил
красно-белых за 10 лет в клубе.
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Видимо, что-то случилось...
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— Благодарю «Спартак» и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо, — написал Макеев.
Отметим, что Макеев провел за «Спартак» 202 матча, забив 4 гола и 9 раз ассистировав партнерам. На его счету также 3 игры в составе сборной России.
По информации «СЭ», 27-летний футболист может стать игроком «Ростова».
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