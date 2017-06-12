Чемпионский кубок «Спартака» меряли зонтами
Репортаж о том, как болельщикам показали трофей
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
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День России каждый проводит
Но игроки — тоже люди, отпуск хочется продлить всем. Неудивительно, что приехавшие в Сокольники защитник Андрей Ещенко и вратарь Артем Ребров улыбались, проходя мимо болельщиков: вместо работы им предстоял целый день общения с
С самого в парке утра собрались неравнодушные к спорту. Пока одни уточняли друг у друга, где найти спартаковцев, другие общались с Забивакой. Фотографий оказалось достаточно не всем — кто жал лапу, кто обнимал талисман Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
«Артем, дай автограф! Артем, Артем!» Вначале Ребров немного опешил от наплыва народа, но он — человек публичный, и должен исполнять долг перед болельщиками. Спустя минуту бывший игрок «Крыльев Советов» и «Амкара» Евгений Савин крикнул со сцены, установленной в центре «Сокольников»: «Друзья, вот приехали футболисты “Спартака” Артем Ребров и Андрей Ещенко, а с ними и кубок за победу в чемпионате России».
«Да что это за цвета такие! “Спартак” всегда был
Те же, кому не хотелось ждать в окружении футбольных болельщиков, устроились напротив главной сцены, где проводили
Пока молодые фанаты общались с известными российскими спортсменами, любители активного образа жизни постарше
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