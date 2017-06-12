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12 июня 2017, 21:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Чемпионский кубок «Спартака» меряли зонтами

Репортаж о том, как болельщикам показали трофей красно-белых.

Репортаж о том как болельщикам показали трофей <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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День России каждый проводит по-разному, но у большинства это выходной день. А вот футболистам «Спартака» уже не до отдыха. В понедельник утром красно-белые прошли медобследование, дальше ждут тренировки, сборы, а через месяц — Суперкубок страны и старт в чемпионате России.

Но игроки — тоже люди, отпуск хочется продлить всем. Неудивительно, что приехавшие в Сокольники защитник Андрей Ещенко и вратарь Артем Ребров улыбались, проходя мимо болельщиков: вместо работы им предстоял целый день общения с красно-белыми фанатами.

С самого в парке утра собрались неравнодушные к спорту. Пока одни уточняли друг у друга, где найти спартаковцев, другие общались с Забивакой. Фотографий оказалось достаточно не всем — кто жал лапу, кто обнимал талисман Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Артем, дай автограф! Артем, Артем!» Вначале Ребров немного опешил от наплыва народа, но он — человек публичный, и должен исполнять долг перед болельщиками. Спустя минуту бывший игрок «Крыльев Советов» и «Амкара» Евгений Савин крикнул со сцены, установленной в центре «Сокольников»: «Друзья, вот приехали футболисты “Спартака” Артем Ребров и Андрей Ещенко, а с ними и кубок за победу в чемпионате России». Экс-форвард оказался не до конца прав. Футболисты уже вовсю общались с поклонниками и раздавали автографы, а вот трофей на всеобщее обозрение попал не сразу. Пока готовили постамент и стекло, поняли — кубок не помещается в отведенные ему рамки. Попугаев, как в известном мультфильме, поблизости не обнаружилось, так что организаторам пришлось измерять размер чемпионского приза зонтами. Вышло, что он чуть-чуть больше среднестатистического.

«Да что это за цвета такие! “Спартак” всегда был красно-белым, а тут вокруг все красно-синее!», — возмущался один болельщик. Декорации были окрашены в цвета федерального спортивного канала. «Да как так можно! Мы же чемпионство празднуем, а вы тут раздражаете!», — не унимался фанат. И быстро поплатился за свою чрезмерную активность: спустя минуту его увели сотрудники полиции.

Те же, кому не хотелось ждать в окружении футбольных болельщиков, устроились напротив главной сцены, где проводили мастер-класс всемирно известные спортсмены-зимники. Сначала толпу зарядила энергией олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова, а затем хоккеист Александр Овечкин показал, как разминается перед матчами и как празднует голы. Но звезда НХЛ куда-то спешила: показав пару упражнений, форвард «Вашингтона» уехал.

Пока молодые фанаты общались с известными российскими спортсменами, любители активного образа жизни постарше по-своему развлекались на соседней сцене. Они устроили соревнование на самый оригинальный танец в возрастной категории «50+».

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В понедельник после медосмотра вратарь красно-белых в компании защитника Андрея Ещенко побывал в парке «Сокольники», где на всеобщее обозрение был выставлен чемпионский кубок, который команда Массимо Карреры завоевала в мае. Когда завершилась автограф-сессия, голкипер дал эксклюзивное интервью «СЭ».
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