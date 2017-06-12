Чемпионский кубок «Спартака» меряли зонтами

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День России каждый проводит по-разному, но у большинства это выходной день. А вот футболистам «Спартака» уже не до отдыха. В понедельник утром красно-белые прошли медобследование, дальше ждут тренировки, сборы, а через месяц — Суперкубок страны и старт в чемпионате России.

Но игроки — тоже люди, отпуск хочется продлить всем. Неудивительно, что приехавшие в Сокольники защитник Андрей Ещенко и вратарь Артем Ребров улыбались, проходя мимо болельщиков: вместо работы им предстоял целый день общения с красно-белыми фанатами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Забивака Сокольнический <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#СборнаяРоссии</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B92017?src=hash">#КубокКонфедераций2017</a> <a href="https://t.co/3xOMivMAle">pic.twitter.com/3xOMivMAle</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/874213335914483712">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С самого в парке утра собрались неравнодушные к спорту. Пока одни уточняли друг у друга, где найти спартаковцев, другие общались с Забивакой. Фотографий оказалось достаточно не всем — кто жал лапу, кто обнимал талисман Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Артем, дай автограф! Артем, Артем!» Вначале Ребров немного опешил от наплыва народа, но он — человек публичный, и должен исполнять долг перед болельщиками. Спустя минуту бывший игрок «Крыльев Советов» и «Амкара» Евгений Савин крикнул со сцены, установленной в центре «Сокольников»: «Друзья, вот приехали футболисты “Спартака” Артем Ребров и Андрей Ещенко, а с ними и кубок за победу в чемпионате России». Экс-форвард оказался не до конца прав. Футболисты уже вовсю общались с поклонниками и раздавали автографы, а вот трофей на всеобщее обозрение попал не сразу. Пока готовили постамент и стекло, поняли — кубок не помещается в отведенные ему рамки. Попугаев, как в известном мультфильме, поблизости не обнаружилось, так что организаторам пришлось измерять размер чемпионского приза зонтами. Вышло, что он чуть-чуть больше среднестатистического.

«Да что это за цвета такие! “Спартак” всегда был красно-белым, а тут вокруг все красно-синее! », — возмущался один болельщик. Декорации были окрашены в цвета федерального спортивного канала. «Да как так можно! Мы же чемпионство празднуем, а вы тут раздражаете!», — не унимался фанат. И быстро поплатился за свою чрезмерную активность: спустя минуту его увели сотрудники полиции.

Те же, кому не хотелось ждать в окружении футбольных болельщиков, устроились напротив главной сцены, где проводили мастер-класс всемирно известные спортсмены-зимники. Сначала толпу зарядила энергией олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова, а затем хоккеист Александр Овечкин показал, как разминается перед матчами и как празднует голы. Но звезда НХЛ куда-то спешила: показав пару упражнений, форвард «Вашингтона» уехал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировка от Александра Овечкина <a href="https://t.co/Vd3hvlYztt">pic.twitter.com/Vd3hvlYztt</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/874226250470084609">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пока молодые фанаты общались с известными российскими спортсменами, любители активного образа жизни постарше по-своему развлекались на соседней сцене. Они устроили соревнование на самый оригинальный танец в возрастной категории «50+».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А совсем рядом настоящие гуляния <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#ДеньРоссии</a> <a href="https://t.co/sT4cNydkkC">pic.twitter.com/sT4cNydkkC</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/874246929051463680">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>