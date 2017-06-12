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«Рома» оценивает игрока в € 25 млн и российский клуб готов заплатить эту сумму, утверждает IlSussidiario.

По данным источника, «Зенит» готов платить Паредесу € 3 млн в год, хотя в «Роме» он получает лишь € 1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.

В сезоне-2016/17 22-летний Паредес провёл 27 матчей в итальянской Серии А (из них 15 — в основном составе), забил три гола и отдал одну результативную передачу.