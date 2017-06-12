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12 июня 2017, 20:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» готов платить Паредесу € 3 млн в год

«Зенит» заинтересован в переходе аргентинского полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.

Зенит заинтересован в переходе аргентинского полузащитника <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредеса</span>. Увеличить
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«Рома» оценивает игрока в € 25 млн и российский клуб готов заплатить эту сумму, утверждает IlSussidiario.

По данным источника, «Зенит» готов платить Паредесу € 3 млн в год, хотя в «Роме» он получает лишь € 1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.

В сезоне-2016/17 22-летний Паредес провёл 27 матчей в итальянской Серии А (из них 15 — в основном составе), забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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