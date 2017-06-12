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ГРУЗИЯ-МОСКВА-НОВГОРОД-ВИТЕБСК

— Как прошел отпуск?

— По футболу всегда скучаешь, всего-то неделя проходит — уже начинаешь. Но из-за того, что было много забот, беготни, как-то отвлекался. Сразу после окончания чемпионата ‪на четыре дня съездил в Грузию, в Москве побыл, потом в Новгород на пару дней заглянул два дня, а еще столько же пробыл в Белоруссии. Получились такие маленькие командировки.

При этом в зал, естественно, ходил, как и все ребята — у нас есть программа, да и перерыв не такой большой. Не думаю, что за три недели сильно потеряли кондиции, а я успели и отдохнуть, и поработать.

— В Белоруссию что вас привело?

— Старший ребенок поехал на хоккейные сборы, плюс у меня в Витебске живут родственники. Оставили сына тренироваться, а сами повидались с витебской родней. Уже двадцать лет там не бывал, так интересно оказалось съездить.

— На медобследовании трудно пришлось?

— Если лежал бы на диване и ел пирожки — стало бы тяжело. А я занимался, и плюс все время бегаю туда-сюда, постоянно в движении, в общем, веду активный образ жизни. Вот говорят, что отпуск должен быть динамичным — у меня обычно так и происходит. Естественно, что-то начнет болеть, когда пройдут первые тренировки, это нормально. Плюс именно вратарские мышцы вне сезона немного «засыпают», но не думаю, что после такой недолгой паузы будет совсем невмоготу.

— Обычно команды сразу после отпуска отправляются на сбор, но «Спартак» задержится в Москве до 24 июня. Это хорошо?

— Естественно — дома всегда лучше. Знаю, что некоторые клубы вообще никуда не уезжают, находят здесь какие-то спарринги. Плюс у нас много сборников, которые как раз выйдут из отпуска накануне отлета в Австрию.

— Зобнину звонили?

— Сильно не надоедал, потому что сам через такое проходил. Уверен, что у него и без меня сейчас хватает сообщений, звонков, потому что люди за него от души переживают — и футболисты, и болельщики. Отправил Роме пару смс, он ответил. У Зобы серьезная травма, но это тоже нужно пережить. В спорте редко бывает, когда люди в ходе карьеры обходятся без тяжелых повреждений.

— То есть вы понимаете его состояние?

— Наверное, нет — я в его возрасте не был на самом верху, как Зоба сейчас. Рома провел очень сильный сезон и Кубок конфедераций мог стать для него вишенкой на торте, который Зобнин сам себе преподнес. Ему тяжело, но, думаю, парень справится. Главное быть готовым морально, что придется нелегко. Но зная Романа, не сомневаюсь, что он справится.

— Зобнин выбыл на 4,5−5 месяцев и пропустит большую часть группового турнира Лиги чемпионов.

— Пока неизвестно. Сделают операцию — посмотрим.

БЫЛО БЫ ЗДОРОВО, ЕСЛИ БЫ ИБРАГИМОВИЧ ПРИЕХАЛ В «ЗЕНИТ»

— Насколько пристально следите за летними трансферными новостями?

— Знаю, что Сергей Песьяков ушел в «Ростов». Для меня это не то, чтобы неприятно, ведь не я руковожу этим процессом. Просто мы много лет работали вместе, и надеялся, что продолжим. К сожалению, не получилось. Еще знаю, что в «Зенит» пришел Манчини. Но больше за вратарями смотрю.

— Возможно, в «Спартак» придет новый голкипер. Сейчас в команде вы и Селихов, плюс молодежь.

— Да. Есть молодые ребята, Максименко, Филиппов.

— Не нервничаете? Вдруг кого-то из Италии пригласят?

— Нет, не переживаю. Уже это проходил, когда Селихова подписали, да и до того тоже. Очень спокойно к таким вещам отношусь.

— Твиттер «Зенита» подписался на твиттер Ибрагимовича и сразу заговорили, что швед может оказаться в питерском клубе.

— Наверное, это все же какие-то домыслы, но было бы интересно, если бы Златан приехал. Классный футболист и человек.

— Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халл Сити». Как отнеслись к этой новости?

— В первую очередь, Леонид Викторович Россию представляет, а не ЦСКА. А наш специалист тренер за границей — это здорово.

— Если позовет в «Халл», что скажете в ответ?

— Тут надо ставить вопрос не о клубе, а о тренере. Если Слуцкий пригласит — поеду. Но сейчас все мысли со «Спартаком».

— Слуцкому потребовалось семь лет в России и три чемпионства, чтобы трудоустроиться в Европе. Сколько потребуется Каррере?

— Надеюсь, Массимо никуда не уедет и останется с нами.

В ПЕРВОМ ТУРЕ С «ДИНАМО» НА ВЫЕЗДЕ? ЭТО НЕ СТРАШНО

— Болельщиков «Спартака» волнует вопрос, сможет ли команда повторить достижение прошедшего сезона. Что скажете?

— Что нужно работать. Первая игра у нас за Суперкубок страны. А потом будем говориться к РФПЛ, Кубку России, Лиге чемпионов. И ставим перед собой только максимальные задачи.

— В первой же встрече чемпионата вас ждет дерби с «Динамо».

— До этого момента предстоит еще много чего сделать, поэтому сейчас больше думаю о подготовке к сезону. Она, как обычно, станет непростой.

— Матч с «Динамо», кстати, может стать выездным из-за того, что на «Открытие Арена» 15 июля концерт, а игра должна состояться 17-го или 18-го.

— Насколько понимаю, пока есть только «скелет» календаря. В целом для меня не столь принципиально, где стартовать, хотя понятно, что дома всегда приятнее. Но если решат, что дерби пройдет в гостях, значит, так тому и быть.