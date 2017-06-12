Экс-футболист «Кайрата» останется в тренерском штабе «Зенита»
Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощук остается в тренерском штабе «Зенита», несмотря на тренерские перестановки, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Как сообщает «Спорт День за Днем», в тренерском штабе питерского «Зенита» продолжит работу бывший футболист алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощук, который пришел в «Зенит» в марте этого года в должности ассистента Мирчи Луческу. Как известно, новым главным тренером российского клуба был назначен итальянский специалист Роберто Манчини.
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