Экс-футболист «Кайрата» останется в тренерском штабе «Зенита»

Юная «звездочка» казахстанского футбола Еркебулан Сейдахмет, которому 4 февраля исполнилось всего-навсего 17 лет, вызывает сейчас большой интерес у поклонников вида спорта № 1 — и не только отечественных. Лучший нападающий Мемориала Валентина Гранаткина 2017 года успел не так давно выступить в составе молодежной команды питерского «Зенита» на турнире Viareggio Cup в Италии, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.