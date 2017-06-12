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12 июня 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Экс-футболист «Кайрата» останется в тренерском штабе «Зенита»

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощук остается в тренерском штабе «Зенита», несмотря на тренерские перестановки, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Бывший полузащитник <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Анатолий Тимощук остается в тренерском штабе Зенита несмотря на тренерские перестановки сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Как сообщает «Спорт День за Днем», в тренерском штабе питерского «Зенита» продолжит работу бывший футболист алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощук, который пришел в «Зенит» в марте этого года в должности ассистента Мирчи Луческу. Как известно, новым главным тренером российского клуба был назначен итальянский специалист Роберто Манчини.

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