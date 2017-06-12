«Спартак» готов заплатить «Лиону» € 10 млн за переход Корне
Нападающий «Лиона» Максвелл Корне может продолжить карьеру в России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак» заинтересован в трансфере футболиста и попытается заполучить его этим летом, утверждает Le Parisien.
По данным источника, российский клуб готов заплатить «Лиону» около € 10 млн за переход 20-летнего футболиста. Действующий контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Корне провёл 33 матча (19 — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Корне может играть на позиции как левого, так и правого вингера, а также в качестве центрфорварда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter