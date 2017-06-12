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12 июня 2017, 19:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» готов заплатить «Лиону» € 10 млн за переход Корне

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне может продолжить карьеру в России.

Нападающий Лиона Максвелл Корне может продолжить карьеру в России. Увеличить
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«Спартак» заинтересован в трансфере футболиста и попытается заполучить его этим летом, утверждает Le Parisien.

По данным источника, российский клуб готов заплатить «Лиону» около € 10 млн за переход 20-летнего футболиста. Действующий контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Корне провёл 33 матча (19 — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Корне может играть на позиции как левого, так и правого вингера, а также в качестве центрфорварда.

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