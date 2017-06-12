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12 июня 2017, 18:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Антон Швец находится на просмотре в «Ахмате»

Российский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец находится на просмотре в «Ахмате».

Российский полузащитник Вильярреала Антон Швец находится на просмотре в <span class=error>Ахмате</span>. Увеличить
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Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

В начале июня появилась информация, что Швец покинет «Вильярреал» по истечении контракта. 24-летний хавбек перешёл в «жёлтую субмарину» в 2014 году из «Сарагосы». Он привлекался к тренировкам с основной командой «Вильярреала», но не смог пробиться в её состав. В минувшем сезоне Швец провёл 21 матч за дубль «Вильярреала», не отметившись результативными действиями.

Также в пресс-службе «Ахмата» опровергли информацию о том, что защитник «Спартака» Евгений Макеев близок к переходу в грозненскую команду.

Терек
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