Антон Швец находится на просмотре в «Ахмате»
Российский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец находится на просмотре в «Ахмате».
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Об этом «Чемпионату» сообщили в
В начале июня появилась информация, что Швец покинет «Вильярреал» по истечении контракта. 24-летний хавбек перешёл в «жёлтую субмарину» в 2014 году из «Сарагосы». Он привлекался к тренировкам с основной командой «Вильярреала», но не смог пробиться в её состав. В минувшем сезоне Швец провёл 21 матч за дубль «Вильярреала», не отметившись результативными действиями.
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