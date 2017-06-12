«Краснодар» объявил имена семерых соперников по контрольным матчам на сборах

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Всего команда проведёт семь спаррингов — два в течение первого сбора и пять — в ходе второго.



«На первом сборе, во время которого «горожане» будут работать на своей учебно-тренировочной базе «Четук», запланировано две игры. 21 июня соперником «Краснодара» станет новороссийский «Черноморец», а 24 июня завершат сбор чёрно-зелёные поединком с ещё одним представителем зоны «Юг» Второго российского дивизиона — СКА из Ростова-на-Дону.

На сборе в Австрии, что пройдёт с 28 июня по 9 июля, «горожане» сыграют пять контрольных матчей. 2 июля оппонентом «Краснодара» станет румынский «Вииторул», 5 июля «быки» померятся силами с датским «Копенгагеном», 6 июля сразятся со словенским «Марибором», 8 июля спарринг-партнёром команды Игоря Шалимова выступит чешская «Славия», а подведёт итог сбора 9 июля поединок с московским ЦСКА.

Четыре соперника «горожан» в Австрии являются действующими чемпионами своих стран, и лишь столичные армейцы в недавно завершившемся сезоне финишировали вторыми в РФПЛ, — информирует сайт «быков».