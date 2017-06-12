«Краснодар» объявил имена семерых соперников по контрольным матчам на сборах
«Краснодар» определился с соперниками по контрольным матчам на летних сборах.
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Всего команда проведёт семь спаррингов — два в течение первого сбора и пять — в ходе второго.
«На первом сборе, во время которого «горожане» будут работать на своей
На сборе в Австрии, что пройдёт с 28 июня по 9 июля, «горожане» сыграют пять контрольных матчей. 2 июля оппонентом «Краснодара» станет румынский «Вииторул», 5 июля «быки» померятся силами с датским «Копенгагеном», 6 июля сразятся со словенским «Марибором», 8 июля
Четыре соперника «горожан» в Австрии являются действующими чемпионами своих стран, и лишь столичные армейцы в недавно завершившемся сезоне финишировали вторыми в РФПЛ, — информирует сайт «быков».
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